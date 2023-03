El ciclista colombiano Nairo Quintana rompió el silencio y reconoció que no quiere seguir peleando y está enfocado en su preparación para cuando llegue la oportunidad de volver a competir.

En diálogo con Espn, el pedalista boyacense aseguró que “no he hecho trampa, tengo mi cabeza en alto. Estuvimos en los nacionales, quería ganar, es la realidad. Estoy en un buen nivel, seguimos hacia adelante, con la esperanza de tener un dorsal para carreras importantes y el día que se logre será una gran victoria, no solo para Nairo sino para Latinoamericana y Colombia”.

De su estado de forma actual, debido a la falta de competencia, sostuvo que “sigo con la convicción de que se puede y esta convicción me la ratifican los números en los entrenamientos”.

Por su parte, se refirió a las posibilidades de que alguna escuadra europea lo tenga en cuenta luego de dar positivo por tramadol en el Tour de Francia 2022 y de una disputa legal.

“He estado hablando con diferentes personas, teniendo diferentes charlas y en este momento cualquier equipo puede contratarme sin ningún problema. Tenemos que creer que algunos ya están completos y eso dificulta muchísimo todo”, aseguró el vencedor del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016.

Finalmente, Nairo Quintana, que corrió en febrero los Campeonatos Nacionales de Ciclismo en Bucaramanga, sostuvo que en estos momentos no tiene intenciones de litigar más.

“Se presentaron los problemas del Tour, se agrandaron, se puso en dificultad y luego se llena uno de rabia. Pero finalmente he pasado ciclos de ciclos y no quiero ni pelear, ni discutir, ni señalar, porque ha pasado como ha pasado. En este momento lo que quiero es mostrar lo bonito, lo que Nairo ha hecho en su carrera deportiva. Ponernos a litigar más, no vale la pena. Ahora es centrarnos en entrenar fuerte, estar en buen nivel y que podamos estar corriendo pronto”, concluyó Quintana.