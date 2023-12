Rigoberto Urán: el antioqueño reveló cuánto se ganó con su primer sueldo como ciclista y en qué lo invirtió

Siendo aún un joven en proyección, el deportista recuerda que "uno de los primeros cheques que recibí fue en el año 2001, y fue de 500.000 pesos. En ese tiempo yo estaba bien apretado, entonces el presidente de la liga me regaló ese dinero”, apuntó.

Con eso ayudó a la estabilidad de su familia, quienes estaban pasando un difícil momento económico. "En ese entonces el mínimo eran $600.000 pesos y viviendo en un pueblo”.

Un año después, el antioqueño recibió una ayuda de parte de Indeportes Antioquia, con lo que mejoró las condiciones de su casa.

“En el 2004 se dieron cuenta de que mi casa no estaba en las mejores condiciones y me la remodelaron toda, mejor dicho hasta el baño que tenía en la marranera me lo cambiaron”, dijo Rigoberto Urán.

"Me quedó la casa nueva, pisos nuevos, techo nuevo, el baño que quedaba afuera al lado de los marranos me lo pusieron adentro de la casa”, concluyó.

Para finalizar, reveló que con el dinero que recibieron por reparación de víctimas por el asesinato de su papá, pagaron la hipoteca de la casa.