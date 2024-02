Video | Conductor agarró a palo a un ciclista en carreteras colombianas

Según testigos, el hecho habría ocurrido después de que el tractocamión intentará entrar a la báscula del peaje del sector y sin previo aviso cerrará al deportista, quien tuvo un intercambio de palabras con el chofer.

Minutos después, cuando todo parecía quedar en un mal momento, el ciclista emprendió su camino y la tractomula lo alcanzó, lo volvió a cerrar y en esta oportunidad la persona responsable se bajó con un palo a enfrentar al deportista recreativo.

“Le pedí al conductor que por favor se detuviera, yo no sabía como reaccionar, yo tengo una lesión y no pude ayudar al muchacho quien salió corriendo. Lo único que hice fue sacar la cámara y grabar, la violencia no es el camino”, señaló un testigo.

En medio de la complejidad de la situación, se le dio aviso a las autoridades respectivas, quienes nunca atendieron los hechos.