Video | Miguel Ángel López explotó en contra de la UCI en medio de sus vacaciones

“Estoy sorprendido por una cosa que me acaba de pasar esta mañana, no había querido decir esto en la luz pública, pero es el momento porque ha pasado mucho tiempo. Todo el mundo conoce la situación en la que estoy, la suspensión provisional en que me tiene la UCI ya va más de cinco meses y al día de hoy no sé absolutamente nada”, mencionó en un video publicado a través de sus redes sociales.

“La verdad que me sorprende, que lleguen hasta aquí. No me da miedo de hacer todos los controles que quieran, yo he colaborado con información y con los controles porque he pasado muchos después de esta situación”, agregó 'Supermán'.

Según relató el corredor, delegados de la UCI llegaron hasta su hotel donde estaba con su familia y le realizaron distintos controles; situación que ha sido reiterativa desde que lo señalaron de haber consumido un medicamento prohibido en la 'corsa rosa' del año pasado.

De igual forma, López hizo un llamado para que se agilice la investigación para volver a competir lo más rápido posible.

“Si se toman la molestia de venir hasta acá, que se tomen esa misma molestia para que me solucionen el tema y me agilicen, investiguen y me den luz verde para hacer lo que me gusta porque no escondo nada y estoy limpio, no tengo nada que ver”, concluyó.