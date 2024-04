Rafael Dudamel reconoció que ante Deportivo Pereira el Atlético Bucaramanga aprendió una gran lección

El estratega venezolano Rafael Dudamel es protagonista en el fútbol colombiano por sus buenos planteamientos.

Un registro de ocho triunfos, cinco empates y una derrota, suma Atlético Bucaramanga en lo que va del primer semestre de la Liga BetPlay, certamen en el que ha demostrado, con buen juego, que intentará luchar por el primer título de la historia del club.

El equipo ‘Leopardo’, luego de 14 fechas, comparte el liderato del campeonato con Deportes Tolima (29 puntos), y consolida a su defensa como la mejor del evento tras haber recibido tan solo cinco goles.

Además, en su último compromiso ante Deportivo Pereira (1-2), el club santandereano alcanzó su invicto más largo de la historia con 13 encuentros sin ser derrotado.

Sin duda alguna, estos resultados dejan en alto una campaña en la que Rafael Dudamel se ha convertido en uno de los protagonistas principales, sus tácticas y formas de leer el juego, han consolidado a un elenco que para muchos no representaba mayor riesgo.

El entrenador venezolano habló con los medios de comunicación tras la victoria de Atlético Bucaramanga sobre Deportivo Pereira y dejó claro que a pesar de la clasificación a los cuadrangulares semifinales, los jugadores no pueden dejar de ser competitivos.

“Hemos recibido una gran lección que nos permite seguir aprendiendo y preparándonos para saber cómo se juegan los partidos definitivos; teníamos enfrente a un rival de muchos quilates que ha desarrollado una campaña de altísimo nivel, con jugadores muy veloces. Los primeros 45 minutos deseando jugarlo como un partido de final, pero creo que no fue la actitud correcta, las modificaciones fueron un gran revulsivo, la distribución en el campo nos permitió complementarnos y entendimos que si queremos ser protagonistas, la actitud del primer tiempo no es. No podemos perder esa hambre de éxito que hemos venido mostrando, hoy en día lo más importante es mantenernos competitivos”, dijo el director técnico.

En cuanto a la seguridad de la plantilla, Dudamel fue enfático en que tenían claro que el objetivo era sacar los tres puntos.

“Pereira es muy bonito, pero no veníamos de turismo, llegamos con la ilusión y objetivo de hacernos con los tres puntos, de seguir invictos, de ser vencedores, sabíamos que podíamos caer y que eso podría marcarnos un aprendizaje de cómo levantarnos, pero sacamos ese carácter para sobreponernos en la adversidad”, apuntó.

En cuanto a la actitud del equipo para remontar, el venezolano mencionó que fue importante la confianza impresa desde la zona defensiva.

“La clave fue jugar un segundo tiempo con más confianza desde nuestra zona defensiva, las imprecisiones le transmitieron al equipo muy poca seguridad y le hizo sentir al rival la posibilidad de presionar cerca de nuestro campo; en el segundo tiempo le dimos más manejo a la pelota, pudimos construir y asociarnos mejor, la dinámica y la intensidad de los jugadores nos dio profundidad y claridad”, aclaró.

Para finalizar, Rafael Dudamel volvió a resaltar que el centro debe estar en la mentalidad.

“La clave es mantenernos con mentalidad competitiva, que como cuerpo técnico podamos mantener la parte física y hacer algunas rotaciones para enganchar más a los que no vienen jugando; en general, el mantenernos competitivos, ambiciosos”, concluyó.