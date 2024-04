Néstor Lorenzo y la selección Colombia fueron claves en el empate de Millonarios ante Flamengo

Millonarios, que tiene dificultades en la Liga colombiana, debutó en la Copa Libertadores con una igualdad de local ante Flamengo.

Alberto Gamero siguió el ejemplo de Néstor Lorenzo.

Millonarios, con un hombre menos durante buena parte del segundo tiempo, empató 1-1 en condición de local ante Flamengo, en la primera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores de América.

Millonarios mereció mejor suerte en el primer tiempo, debido a que generó más oportunidades que su rival y para el complemento llegó la reacción de Flamengo, que adelantó las líneas y provocó el error del club ‘azul’.

A los 61 minutos, Larry Vásquez cometió un penalti y, además, vio la cartulina roja.

Pedro cambió por gol la acción y de esta manera parecía consolidarse la victoria de los brasileños, por la ventaja en el marcador y en el número de jugadores.

AMDEP8713. BOGOTÁ (COLOMBIA), 02/04/2024.- Daniel Cataño (i) de Millonarios disputa el balón con Matías Viña de Flamengo este martes, en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores de Millonarios y Flamengo en el estadio El Campín en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

A pesar de la adversidad, Millonarios no bajó los brazos, el entrenador Alberto Gamero movió el banco de emergentes y dos de los recién ingresados, Emerson Rivaldo Rodríguez y Daniel Ruiz, se juntaron para que el segundo igualara las acciones, a los 80 minutos.

Luego del partido, el timonel de los capitalinos, Alberto Gamero, atendió a la prensa y destacó la igualdad, más allá de que el objetivo era el triunfo.

“Siendo realistas, creo que es un balance positivo, pero queríamos ganar a pesar de tener un gran rival al frente. Los muchachos salieron a jugar mano a mano y pudimos habernos ido con el marcador a favor, ellos también tuvieron algunas y luego muy temprano en el segundo tiempo, una expulsión y un penalti y la verdad me gustó mucho la jerarquía de los muchachos”, dijo Gamero, en diálogo con As Colombia.

“Lo que yo le plasmé a ellos era que tenían que ser valientes y lo fuimos ante un gran equipo. Con 10 hombres ellos nos tenían en un bloque medio normal y estos jugadores sacaron valentía de lo que se debe sacar cuando uno está con la afición”, agregó el director técnico.

AMDEP8714. BOGOTÁ (COLOMBIA), 02/04/2024.- Leonardo Castro (c) de Millonarios remata en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores de Millonarios y Flamengo este martes, en el estadio El Campín en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

A la hora de repasar los argumentos que le permitieron empatar, Alberto Gamero explicó que “nosotros vimos muchos videos de ellos y teníamos en mente la valentía que mostraron los jugadores hoy. Ellos tenían 12 partidos que no les hacían un gol porque por momentos Rossi salvaba, pero era un equipo que se le podía hacer gol. Nosotros los botamos. Ellos entraron con convicción ante un equipo de talla internacional”.

Así mismo, el timonel de los ‘embajadores’ reconoció que puso como ejemplo a la selección Colombia que orienta Néstor Lorenzo. “Les puse un ejemplo de lo que hace Néstor Lorenzo y tenemos que tener esa valentía de jugar ante grandes equipos mano a mano y eso me dejó tranquilo, que no hubo desespero. No se podía jugar con la euforia de la afición y no podíamos desordenarnos y nos paramos bien, pero al tener el balón había que cambiar el ritmo y tener la velocidad. Con este punto nos vamos tranquilos”, sostuvo Alberto Gamero.

El próximo jueves 11 de abril, Millonarios visitará a Bolívar de la Paz, en la segunda fecha del Grupo E, a las 5:00 p.m.