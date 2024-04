Video | Revelan el momento exacto en el que Carlos Bacca agredió a Andrés Llinás en compromiso de la Liga BetPlay

El partido Millonarios - Junior estuvo lleno de polémicas por parte de las actuaciones de los jueces del compromiso.

Carlos Bacca en medio de un calentamiento con el Junior de Barranquilla.

El atacante Carlos Bacca fue uno de los protagonistas de las polémicas vividas en el encuentro entre Millonarios y Atlético Junior; duelo que estuvo lleno de drama y que finalizó 3-2 a favor del equipo ‘embajador’.

Millonarios enfrentpo a Junior de Barranquilla por la fecha 17 de la Liga BetPlay-I 2024.

El jugador ‘tiburón’ vio la tarjeta roja por una acción comprometedora en la que presuntamente agredió al defensor Andrés Llinás, pero minutos después, por correción del VAR, fue anulada la sanción y le fue impuesta una cartulina amarilla.

Posteriormente, en la rueda de prensa, el mismo jugador habló sobre la situación y mencionó que nunca tuvo la intención de golpear a su adversario.

“En esa jugada no pasó nada. El mismo VAR lo llamó, no voy a agredir a un compañero. Eso no está en mí, no me lo permitiría ni yo ni mi familia”, dijo Carlos Bacca.

Sin embargo, los seguidores azules no estuvieron de acuerdo con las palabras del deportista y horas después empezaron a rodar un video del momento exacto en que a Bacca se le ve forcejeando con sus contrincantes y posteriormente golpeando el estómago de Llinás.

De hecho, el propio Andrés Llinás respondió al video con un guiño en el que dejó claro la incógnita del cambio de decisión por parte del juez del compromiso.

Al final, los dos futbolistas terminaron los 90 minutos e incendiaron el ambiente posterior al compromiso con sus declaraciones y actuaciones frente a los medios de comunicación y seguidores.