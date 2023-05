"A Neymar Sánchez le decimos que tiene que tener los pies en la tierra": Alexis Márquez, DT de Atlético Bucaramanga

El triunfo 3-0 de Atlético Bucaramanga sobre Unión Magdalena en la fecha 18 de la Liga BetPlay I de 2023 le dejó varias conclusiones a Alexis Márquez, entrenador del conjunto 'Leopardo'.

Uno de los aspectos a repasar, es el desempeño del joven tumaqueño Neymar Sánchez, que tuvo su primer partido como titular y demostró que tiene el talento para aportarle al cuadro santandereano, con atrevimiento para gambetear y haciendo su estreno anotador.

"Lo que le decimos a Neymar Sánchez es que se vaya cogiendo confianza, es un jugador desequilibrante, que pese a su juventud tiene muchas cualidades técnicas; hay que aprovechar eso, pero como le hablamos todos, tiene que estar muy tranquilo, porque en estos momentos todos están hablando de él y tiene que tener los pies en la tierra para seguir aportando", indicó en la rueda de prensa post partido Márquez, quien completó siete partidos al frente de la escuadra búcara, con la que suma seis puntos.

Además, valoró lo que vienen haciendo los futbolistas jóvenes y que pocos minutos habían tenido a lo largo de la temporada. "Neymar tiene su segundo partido, en Bogotá jugó poco tiempo, ahora arranca como inicialista, con toda la confianza del grupo, del cuerpo técnico y aportó con un gol. Aldair Zárate, partido tras partido, se está afianzando, a medida que pasan los entrenamientos los muchachos encuentran las herramientas para hacer el trabajo defensivo y ofensivo", dijo el timonel 'Leopardo'.

Al ser cuestionado, justamente, por las pocas oportunidades que habían tenido jugadores como Neymar, Adriel Galeano y Steven Lugo, y los motivos que lo han llevado a ponerlos en cancha, respondió: "Uno tiene una perspectiva más amplia de los jugadores que tienen más recorrido, algunos jugadores como Adriel, Neymar y Lugo, que no habían debutado o con pocos minutos, yo tenía que entrar a conocerlos, saber qué me podían aportar y ver el momento justo para ponerlos. Siempre me ha gustado poner a jugadores jóvenes, pero hay que saberlos llevar".

Por otra parte, Alexis Márquez destacó que por segundo partido sucesivo sus orientados sacaron la portería invicta. "Creo que lo más importante, a parte del triunfo, es sacar el arco en cero, rescatar eso que se vio en Tunja, un equipo corto cuando no tuviera el balón y punzante cuanto lo tuviera, creo que esa parte se hizo de buena manera. Necesitábamos el triunfo, el equipo lo necesitaba y se dio de buena manera", sostuvo el entrenador pereirano.

Finalmente, explicó que "hemos movido bastante el equipo, en sistema y en posiciones; cuando no se juega con un enganche hay que tener mucha amplitud y juego por las bandas, eso es de trabajar, a medida de los partidos hemos cambiado y variado el sistema en base a los jugadores que tenemos".

El próximo juego de Atlético Bucaramanga serán de visitante ante La Equidad, por la fecha 19; y posteriormente cierra su temporada en casa ante América de Cali.