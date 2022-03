El argentino, que compartió equipo en Boca Juniors con Diego Maradona, en 1981, se caracterizó por una técnica envidiable, que constantemente marcaba goles y que tenía una pegada muy precisa en los cobros de tiro libre.

Su hija Manuela, en redes sociales, hizo saber el hecho, al publicar “NO dejaron entrar a mi papá al estadio. Que cuál era su nombre? JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA”.

Inmediatamente, llegó la molestia de los aficionados ‘Leopardos’, quienes vieron la acción como una falta de respeto a uno de los ídolos de la institución.

En otros clubes, el buen trato a los exjugadores es una prioridad; no obstante, en el Atlético Bucaramanga esta incómoda situación ya la vivieron otros futbolistas, entre ellos Alfredo ‘El Pirata’ Ferrer y Hugo Scrimaglia.

También llama la atención que una de las tribunas de la ‘casa’ del Atlético Bucaramanga lleva el nombre del mediocampista ‘gaucho’.

“A nosotros desde que nos adjudicaron el nombre de la tribuna por parte de la Gobernación de Santander, nos dijeron que teníamos el ingreso a todos los partidos; yo hace rato no asistía al estadio, como dos o tres años, y este fin de semana fui y no me permitieron el ingreso, según ellos porque esa norma ya no estaba”, indicó Ramoa, quien comenta fútbol para 'Los Dueños del Balón' de RCN Radio.

Ramoa de mostró indignado y pidió que a los exjugadores se les permita el ingreso. “No hay derecho que a los exfutbolistas del club les impidan el ingreso, no solo soy yo, sino que son muchos compañeros y eso me parece inadmisible. Los exjugadores deberían tener un acceso autorizado a todos los partidos, eso no cabe que los jugadores que tanto han hecho por el club deban pagar una boleta”, agregó Ramoa.