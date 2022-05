A falta de una jornada para la finalización de la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay I de 2022, los cupos para la clasificación a los cuadrangulares semifinales quedaron reducidos a dos, que disputan cinco escuadras.

Tolima (39 puntos), Millonarios (39), Atlético Nacional (36), Junior (32), Medellín (31) y Envigado (30) ya tienen su lugar en la denominada ‘fiesta de mitad de año’; mientras que Alianza Petrolera (29 puntos y +3 en la diferencia de gol), La Equidad (27 y +4), Santa Fe (26 y +3), Bucaramanga (26 y -1) y Once Caldas (25 y 0) disputarán los dos cupos restantes.

Alianza Petrolera está a un paso de su cuarta clasificación entre los ocho mejores de la Liga y con un empate en la última fecha frente a Millonarios en Bogotá logrará el objetivo. También podría perder y avanzar, pero depende de los que pase con sus perseguidores.

La Equidad es el otro que depende de sí mismo, un triunfo ante Nacional en Techo lo asegura entre los finalistas y otro resultado lo hace aguardar por lo que realicen los demás.

Santa Fe enfrenta a Once Caldas, que también tiene opciones. Los ‘cardenales’ deben ganar y aguardar por un revés de Alianza o La Equidad.

Atlético Bucaramanga, que sólo sumó dos de los últimos 12 puntos, para clasificar necesita vencer a Pereira de visitante y que se den dos de los tres siguientes resultados: que La Equidad no supere a Nacional, que Santa Fe no derrote a Once Caldas Caldas y que Alianza Petrolera pierda por tres goles contra Millonarios.

Once Caldas también debe doblegar a Santa Fe y esperar por resultados de sus adversarios.