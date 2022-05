"En los últimos minutos de los partidos no encuentro respuestas adentro": Armando Osma, DT del Bucaramanga

El entrenador de Atlético Bucaramanga, Armando 'El Piripi' Osma, analizó la igualdad 1-1 de sus dirigidos ante Patriotas, que complicó demasiado las opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay I de 2022.

Para el DT búcaro su equipo mereció ganar, pero falló en la definición y en los últimos minutos no encontró respuestas.

"Este partido tenía que haber quedado 3-0, porque las opciones las tuvimos. La verdad dominamos el primer tiempo y estaba con tranquilidad el partido; en el segundo tiempo respondo a los cambios ofensivos de Patriotas y lo equilibramos y tenemos dos opciones claras de gol, pero en el fútbol la eficacia es lo que salva los comportamientos emocionales, y los últimos minutos de cada partido yo sufro más que los mismos jugadores porque no veo respuestas adentro: de sacar un balón, de concentrarse para defender a muerte esos cinco minutos, lo trabajo en el entrenamiento, pero no sé que es lo que pasa", indicó Osma, quien completó once juegos al frente del Atlético, con saldo de cinco triunfos, tres empates y tres derrotas.

Del primer tiempo, donde el club santandereano se fue adelante en el marcador con anotación de Dayro Moreno, 'El Piripi' dijo que "nosotros nos fuimos arriba en el marcador porque fuimos superiores, porque estando cero a cero teníamos la pelota, hacíamos más de 10 pases y después del minuto 20 que hicimos el gol parece que algo pasó en la cancha y la pelota la tomó Patriotas".

Luego para la segunda parte, el estratega 'hormiguero' indicó que "reflexionamos para el segundo tiempo y tuvimos para hacer el segundo gol, era un partido que lo veíamos que podíamos ganar por más de un gol, necesitábamos la puntilla y tuvimos las opciones, pero entramos en angustia en los últimos seis minutos; yo no predico que se tiraran al piso y era terminar el partido sin hacer tiempo, ellos empujaron y a punta de pelota quieta nos fueron metiendo, estuvimos desconcentrados y esto es de seguir trabajando".

De la modificación de Sherman Cárdenas, con quien se tenía más el esférico, el director técnico del Atlético aseguró que "hice el cambio de Sherman porque hasta el arquero de ellos iba a los tiros de esquina y metimos a Jaime Giraldo para controlar, pero no se dio y eso es angustiante porque el equipo sufre mucho con la pelota quieta".

De las opciones de clasificar, que ahora no dependen del propio resultado en la próxima fecha contra Pereira de visitante, el timonel 'Leopardo' dejó claro que "tengo que esperar a que termine la jornada, yo sé que le podemos ganar a Pereira, si hay una opción hay que pelear por ella, también creo que le podemos voltear el partido a La Equidad entre semana por la Copa".

Atlético Bucaramanga, que recibió una vez más un gol sobre el final del partido y de pelota detenida, se quedó con 26 puntos y ahora depende, además de su triunfo contra los 'matecañas' en la última jornada, de los resultados de sus rivales directos, entre ellos La Equidad y Santa Fe.