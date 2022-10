Así están las probabilidades de clasificar entre los ocho mejores de la Liga BetPlay

Atlético Bucaramanga ganó los tres últimos partidos que disputó en la Liga BetPlay II de 2022, con nueve goles marcados y cinco recibidos.

Por el momento, cumplidas 19 jornadas y con un partido pendiente de fechas pasadas entre Millonarios y Medellín, los ocho clasificados son: Águilas (32 puntos), Pasto (31), Santa Fe (31), América (30), Once Caldas (30), Bucaramanga (30), Millonarios (29) y Nacional (29).

Después figuran por fuera de los ocho, pero con opciones de avanzar: Medellín (29), Pereira (29), Junior (28), Unión Magdalena (28) y La Equidad (27).

Según Matics Football, las probabilidades de que los equipos clasifiquen son las siguientes: Águilas (100 %), Santa Fe (98.6 %), Pasto (93.5 %), América (81.9 %), Millonarios (80.9 %), Medellín (70.3 %), Nacional (68.8 %), Once Caldas (65.7 %), Bucaramanga (61.1 %), Pereira (37.6 %), Unión Magdalena (21.4 %), Junior (19.8 %) y La Equidad (0.4 %).

Bucaramanga, que figura con una probabilidad del 61,1 %, tiene a su favor el buen momento, con tres triunfos sucesivos y un desempeño alto de hombres como Sherman Cárdenas, Johan Caballero y Dayro Moreno.

Y el número probable de ingreso entre los ocho mejores sería: 31 puntos (64.9 %), 30 puntos (34.7 %) y 32 puntos (0.4 %).

Matics analiza 140 variables por partido consideradas para el modelo, entre las que destacan: calendario, localía, diferencia de gol, rendimiento últimos dos años y rendimiento reciente (con más peso).

Así se jugará la fecha

La Dimayor definió este martes la programación de la última fecha de la fase de todos contra todos de la Liga.

El sábado únicamente se disputarán dos partidos, que no tienen a equipos involucrados en la lucha por un cupo entre los ocho. Ese día jugarán Envigado y Tolima a las 4:00 p.m. y Cali-Patriotas a las 6:05 p.m.

El resto de la jornada se jugará el domingo desde las 4:00 p.m. con los duelos: Bucaramanga vs. Pereira; Nacional vs. La Equidad; Unión Magdalena vs. América; Alianza Petrolera vs. Millonarios; Santa Fe vs. Once Caldas; Jaguares vs. Junior; Pasto vs. Medellín; y Cortuluá vs. Águilas Doradas.