Campeón de la Libertadores con Atlético Nacional criticó con vehemencia a su exequipo.

Deuda interna: Atlético Bucaramanga no pudo en casa ante el Once Caldas

Atlético Nacional no tiene muy contentos a sus aficionados y las críticas de la prensa no se han hecho esperar.

Farid Díaz, lateral que sumó 12 títulos con el denominado 'rey de copas', entre ellos cinco Ligas locales y la Copa Libertadores de América de 2016, no se guardó nada, en diálogo con El Alargue de Caracol.

"Nacional necesita jerarquía, voz de líder, alguien que dirija el barco. No solo el técnico porque el técnico no puede hacer milagros", dijo Díaz, quien especificó que "para mí no existen malos técnicos. Lo que sí puede existir es que su manera de trabajar no sea la idónea, o que no tenga los jugadores que quiere", mencionó Díaz.

Lea también. Club europeo fue tajante al rechazar la contratación de James Rodríguez

Para el exlateral del conjunto 'verdolaga', que también hizo parte de la selección Colombia, ya es hora que el club vuelva al protagonismo en la Copa Libertadores.