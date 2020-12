América de Cali se ve fuerte físicamente, corre como si la temporada apenas estuviera en el tramo medio y aunque es un plantel joven, los veteranos, entre ellos Adrián Ramos, parecen de 20 años.

Y si alguien tiene que ver en esa fortaleza física del cuadro escarlata, que busca la estrella 15 contra Independiente Santa Fe, es el santandereano Christian Juliao Camacho, el preparador físico de los Diablos Rojos.

Tiene 38 años, pero en su hoja de vida cuenta con la preparación suficiente y los títulos que avalan un trabajo arduo para escalar en su profesión.

Nació en Barrancabermeja, quiso ser jugador profesional porque también su padre siempre lo llevó por el camino del fútbol, pero reconoce que no tenía las habilidades técnicas y se inclinó por la preparación física.

Tiene tres títulos en la Segunda División de Colombia con Itagüí (2010), Alianza Petrolera (2012) y Jaguares de Córdoba (2014); y ahora desea conseguir el primero en la máxima categoría.

Su arribo al América no fue fácil, aún no había llegado a Cali y ya recibía, al igual que el entrenador Juan Cruz Real, palo de todas partes, porque decían que no tenían los pergaminos para llegar a la escuadra roja.

Pero Christian es de esos que prefiere hablar con trabajo. Guardó silencio y seis meses después de estar en el América está muy cerca de lograr el título, con una escuadra que logró superar diferentes adversidades, como la partida de varias de las figuras del torneo pasado y la apuesta por los jugadores jóvenes, quienes terminaron brillando.

Sueña con títulos, pero la familia primero

¿Cuál es la clave del éxito del América? “Me sorprende mucho la humildad y sencillez del grupo de jugadores; son los actuales campeones del fútbol profesional de Colombia, y aunque llegó un cuerpo técnico sin demasiado nombre, ellos desde el primer momento creyeron en el proyecto y con mucho trabajo hemos logrado los objetivos”, dice Juliao, para quien su familia es otro pilar fundamental en su carrera.

Aunque sueña con lograr títulos y estar en la Selección Colombia, para él, la prioridad es estar cerca de su esposa e hijos.

“Mi futuro lo veo principalmente aferrado a Dios y a mi familia, mi esposa y mis padres; ver crecer a mis hijos (Isabella y Matías), ese es mi primer deseo, estar cerca y ayudar a la educación de mis hijos”.

Justamente estar lejos de los suyos no ha sido fácil en esta etapa con América, pero confía en que este sacrificio sea para el bien de todos.

De la final contra Santa Fe, que en el papel parte como favorito porque estuvo en la cima de la Liga en todo momento, considera que “todo será complicado, un partido muy difícil, vemos en Santa Fe un equipo que lleva un proyecto con Hárold Rivera desde el año pasado, ha tenido mucho protagonismo y tiene sed de triunfo, pero nosotros vamos a asumir la final con toda la responsabilidad para lograr el título”.

Aunque su función no figura en los medios de comunicación, sin duda detrás de las corridas de Duván Vergara, el despliegue de Pablo Antonio Ortiz y la resistencia de Adrián Ramos está el trabajo arduo del preparador físico santandereano, quien hace valer sus estudios, preparación y experiencia.