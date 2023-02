Mientras vistió la camiseta de Nacional, Lucumí siempre ganó los duelos con América. El 24 de abril del 2019, inclusive, le marcó gol en el Atanasio Girardot, y se privó de celebrar. Los hinchas de los ‘Diablos’ no se privaron de insultarlo por las redes sociales. El 18 de febrero del 2021 volvió a ser rojo, pero su juego no fue el mismo. Tampoco el afecto de los aficionados. Tolima sería su siguiente estación.

“Nacional y América son rivales. Me costó mucho tomar la decisión por lo de la hinchada. Hablé con mi familia y mi empresario, me dijeron que era la mejor decisión para mi futuro. Voy a defender el equipo, pero siento que en América dejé todo y espero que los hinchas lo entiendan”, explicó Lucumí en su momento.

Consciente de que los hinchas americanos lo tildaron de “traidor”, el lateral respondió: “Lo importante fue que cuando estuve en el América hice las cosas bien; ahora mi presente es el Cali y mi cabeza está en este equipo, donde me siento muy contento. Algunos hinchas me marcaron por eso, pero lo tomo como una de las situaciones propias de mi labor como jugador profesional”.

Pero el jugador prefirió la de los Verdolagas. Y claro, el ‘Duque’ fue destronado de sus afectos. Y con mayor razón, cuando el propio volante se encargó de ‘echarle sal a la herida’ con sus declaraciones sobre el tema.

“Nunca me pasó por la mente volver a Millonarios. Yo quería un reto nuevo y apenas Nacional me planteó la posibilidad, de una dije que sí. Seguramente, muchas personas tienen sentimientos encontrados, pero no puedo hacer a todo el mundo feliz. Quiero a Millonarios y estoy agradecido, pero no ahorré ni una gota de sudor cuando estuve allá y hoy quiero estar en Nacional, es lo que yo escojo. La prioridad soy yo, pongo por delante mis sueños y mi sueño es estar en Nacional”, confesó entonces Duque.

Actualmente, hay expectativa por las sanciones que pueda haber en torno al caso Cataño y la realización del juego entre Tolima y Millonarios, que tuvo que ser suspendido sin haber rodado la pelota por la furia de un hincha que no le perdona a Daniel haber errado un penal y lo agredió por la espalda.