Armando 'El Piripi' Osma, entrenador de Atlético Bucaramanga, se mostró conforme con el desempeño de su equipo, a pesar de la derrota 1-0 ante Atlético Nacional, que lo deja muy relegado en la tabla de posiciones del Cuadrangular A de la Liga BetPlay I de 2022.

"Fue un gran partido, bien planificado. Esto es un juego donde tengo que valorar el comportamiento de un equipo que jugó bien, que dominó, que metió a su rival en el arco, generó opciones, pero que no tuvo eficacia. Estoy muy contento con el equipo", indicó el estratega santandereano en la atención a los medios de comunicación.

Ahora, el cuadro 'Leopardo' se ve obligado a ganar sus dos últimos partidos, contra Junior en Barranquilla y Millonarios en Bucaramanga y, además, esperar que Atlético Nacional pierda sus dos partidos, ante Millonarios en Bogotá y Junior de Medellín.

Las cuentas son muy difíciles, pero el director búcaro no baja los brazos y también le apunta a sumar los seis puntos para la tabla de la reclasificación, que otorga los cupos para los eventos internacionales de 2023.

"Esto no acaba aquí, tenemos que seguir sumando puntos porque hay una tabla de reclasificación que nos ayuda para seguir sumando y ahora seremos jueces en el grupo. Yo no le canto victoria a ningún equipo porque los partidos hay que jugarlos. No me entrego todavía porque yo soy un ganador y a mí me sirven esos seis puntos para la reclasificación", sostuvo Osma, quien completó 16 juegos al frente del Atlético, con siete victorias, tres empates y seis derrotas.

El timonel del cuadro 'amarillo' también se refirió a la falta de contundencia de su equipo, que tuvo contra las cuerdas a Nacional, pero no logró noquearlo. "Los métodos de entrenamiento en el fútbol siempre deben tener la finalización como un eje central, porque el contexto del juego siempre está para que los equipos marquen goles. Esto es de seguir trabajando y de hacer repeticiones", afirmó Osma.

También reconoció de la importancia de reforzar el equipo, de cara al segundo semestre del año. "Tenemos que encontrar jugadores de mejor calidad para el segundo semestre y que nos hagan potenciar un poco más el equipo; es una tarea que ya estamos realizando, pero tenemos que esperar a que termine el torneo, nosotros nos estamos moviendo y ojalá se pueda acertar en traer jugadores de muy buen nivel, porque esta afición se merece un equipazo", enfatizó el director técnico del 'Leopardo'.

Al ser consultado por los cambios ante Nacional, que generaron algunas críticas por parte de la prensa y los aficionados, 'El Piripi' afirmó que "los cambios son porque los jugadores los pidieron, no podía permitir que me salga un jugador desgarrado; el primero que pidió cambio fue Mejía, después Caballero y luego Acosta. Cuando la parte física se merma, nosotros intentamos cambiar el partido, pero enviamos muchos centros frontales y es más fácil de costado para que los delanteros marquen".

Finalmente recalcó las falencia en el momento de definir las oportunidades creadas. "Las opciones las hay, Caballero pateó al arco, Kevin tuvo para marcar, es cuestión de eficacia, en esos jugadores que no tienen la efectividad tienen que trabajar, ser goleador es una cuestión de mucha repetición, el goleador tiene que hacerse, no nace de la noche a la mañana", agregó el profe Osma.

En la próxima fecha, la quinta de los cuadrangulares semifinales, Atlético Bucaramanga visita a Junior, este sábado, a las 5:00 p.m.