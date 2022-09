Fredy Guarín se publica vulnerable en Instagram, ¿el ex jugador está en crisis?

Fredy Guarín, ex jugador de la Selección Colombia publicó este jueves una foto suya llorando, acompañado de un fuerte mensaje de reflexión. Guarín puntualizó estar "tocando fondo por temas de vicios, errores y pecados".

"Hoy quiero mostrarme así tal como soy, a corazón abierto. Esto no lo hago para generar lástima ni generar seguidores. Lo hago con la intención de que le sirva al menos a alguna persona", dice Guarín en el comienzo de su mensaje. De un tiempo para acá mi vida está cambiando enormemente. Estas lágrimas que ven en la foto son de un hombre lleno de vicios, errores, pecados y muchas cosas más...", continúa en su reflexión. Mi gente, estamos a tiempo de abrirle la puerta a papito Dios y dejar que sea Él quien guíe nuestra alma y corazón. Dios ya me perdonó, y yo me perdoné", escribió.