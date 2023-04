Gabriel Carrillo, nuevo gerente de Atlético Bucaramanga, pidió unión alrededor del equipo.

El nuevo gerente de Atlético Bucaramanga, Gabriel Carrillo Iregui, aseguró que es posible salir de la difícil situación que vive el cuadro 'Leopardo', pero para eso se necesita que "todos nos unamos alrededor del equipo".

El directivo, de exitoso paso por Uniautónoma, Real Cartagena y Jaguares de Córdoba, indicó que no es un mago y tampoco tiene la varita mágica, "pero sí reconozco que tengo una mentalidad ganadora y deseo aportar mi conocimiento para sacar esto adelante, pero yo solo no puedo, acá necesitamos que todos empujemos el barco para la misma orilla, porque si no lo hacemos no llegaremos a la orilla".

Carrillo, quien también ya estuvo en otras temporadas con el Atlético Bucaramanga, insistió que "cuando ascendimos en 2015 fue porque todos nos unimos, los hinchas, la prensa, los directivos, el cuerpo técnico y los jugadores, esa es la invitación que quiero hacerles a todos".

De cara a los cambios que debería tener el equipo de cara al segundo semestre, el nuevo directivo del cuadro santandereano aseguró que ya empezó la tarea de proyectar el siguiente torneo, con la llegada de nuevos jugadores.