¿Le arman el equipo? Jhon Bodmer, entrenador de Nacional, entregó explosivas declaraciones

Atlético Nacional no inició bien la temporada 2024 del fútbol colombiano y las críticas no se han hecho esperar.

Previo a la séptima fecha, en la que Atlético Nacional visita este viernes a las 8:20 p.m. al Cali, el estratega del cuadro antioqueño fue tajante al responder una pregunta en la que comentaron rumores de posibles presiones de los directivos para convocar o poner a jugar a ciertos futbolistas.

El timonel respondió que: “El día que yo me vaya de Nacional, me iré frustrado si las cosas salen mal por mí, pero me iré a mi casa a hacer mi duelo y mi análisis y pensar que la vida continúa y que tendré una nueva oportunidad en el fútbol”.