Con un equipo totalmente nuevo, el Atlético Bucaramanga comenzará este viernes su participación en la Liga BetPlay Femenina.

Las ‘Leopardas’ visitarán al Deportivo Independiente Medellín, en juego válido por la fecha 1 de la competencia.

El compromiso está programado para iniciar a las 7:00 de la noche y se jugará en el estadio Atanasio Girardot, en la capital antioqueña.

Esta será la sexta Liga Profesional Femenina que se desarrolla en Colombia y en todas ha estado el Atlético Bucaramanga, que consiguió la mejor participación en la primera edición, en 2017, al alcanzar las semifinales de la competencia.

El elenco más ganador del torneo es Independiente Santa Fe, con dos títulos, y el vigente campeón es Deportivo Cali.

El objetivo está claro

Karent Romero, jugadora que ya había vestido los colores del cuadro santandereano, aseguró que el primer objetivo que tiene el equipo es estar entre las ocho mejores.

“El primer reto es clasificar entre los ocho, de ahí en adelante miraremos qué pasa, pero es lo primero que tenemos en la cabeza”, explicó Romero, quien agregó que el director técnico, Álvaro Hernán Pérez, les ha pedido tener siempre la posesión del balón.

Romero, quien juega como volante de marca, afirmó que el equipo está “para grandes cosas. Todas las jugadoras que han llegado han aportado muchísimo. Tratamos de unirnos como equipo y vamos a ver qué nos tiene preparado el destino”.

Por su parte, Carolay Moreno, volante de creación, habló sobre el rival de este viernes en la noche y afirmó que “tenemos que salir a darlo todo” para conseguir los tres puntos.

“No he visto jugar a Medellín y no lo he enfrentado, pero el fútbol colombiano tiene buenas expectativas y vamos a tener un partido mano a mano”, agregó.

Además de Romero y Moreno, las ‘Leopardas’ contarán con jugadoras como la portera Angie Carolina Mina, quien ha pasado por equipos como Cortuluá, Cali y Medellín, así como con la volante Nathalia Hernández, de pasado por el mismo Bucaramanga y Real Santander.

Dennys Bolaño (delantera), Mabel Matabanchoy (volante de marca), Yorladis Díaz y Angie Tatiana Cosme (laterales) son algunas de las futbolistas que representarán al conjunto santandereano en esta edición de la Liga.