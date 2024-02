"No los llamemos flojos", la defensa de Rafael Dudamel para sus jugadores del Atlético Bucaramanga

Al Atlético Bucaramanga le viene rindiendo de visitante, pero se mantiene en deuda de local.

Por fuera de su feudo disputó tres partidos, de los cuales ganó dos ante Jaguares y Santa Fe y únicamente perdió uno, ante Junior.

Mientras que en casa igualó sus dos cotejos, contra Millonarios y Once Caldas.

Bajo ese panorama, el club 'Leopardo' enfrentará este jueves (8:20 p.m.) a domicilio al América de Cali, escuadra que está cumpliendo 97 años y que luego de cinco presentaciones registra dos festejos y tres caídas.

Antes del viaje a Cali, para el compromiso de la sexta fecha de la Liga BetPlay I de 2024, el entrenador del club bumangués, Rafael Dudamel, habló de la actualidad del equipo e hizo énfasis en el desgaste físico que manejan los equipos de la actualidad.

Al ser cuestionado en la atención a la prensa por el tema físico, Dudamel fue tajante.

"Son contextos muy distintos, hay que analizar con mucho cuidado lo que tú estás comparando, porque hoy se juegan muchos más partidos que antes, hoy los estamos jugando más seguido que antes. Nosotros hicimos una buena pretemporada, tanto en diciembre como a principio de año", inició su comentario Dudamel.

Luego agregó: "Si tu me preguntas a mí, ¿fueron las semanas adecuadas para tener al plantel físicamente bien preparado? No, entonces no los llamemos flojos ¿Tuvimos el suficiente tiempo a todos los jugadores, con el plantel listo para iniciar la pretemporada? Tampoco. Entonces hay que ser muy cuidadoso de acuerdo al contexto que se analiza para poder dar un concepto. Estamos jugando cada cuatro días, cada cinco días, nos toca jugar el jueves con América, el lunes con Pasto, el jueves contra Tolima, después nos toca en semana larga".

A la hora de analizar el funcionamiento de su equipo, que acumula ocho puntos de 15 posibles, con tres goles a favor y tres en contra, el timonel del 'Leopardo' indicó que "vamos teniendo buenas respuestas desde lo defensivo, los números así lo indican, tres goles en cinco partidos, dos de ellos en un solo partido; eso me indica que ante cualquier módulo táctico tenemos solidez, es difícil que recibamos goles".

Sin embargo, Dudamel reconoce que les "está faltando profundidad y tanto nuestros interiores como nuestros extremos deben ser más profundos y eso nos dará más volumen de ataque, pero esto es progresivo, estamos teniendo poco tiempo de trabajo, pero el grupo está interiorizando".

De cara al duelo ante los 'escarlatas', el club bumangués tendría variantes, debido a que hombres como Santiago Jiménez y Carlos Henao presentan molestias físicas