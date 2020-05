PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Cómo vive el tema de la pandemia?

“Sorprendido de lo que ha sido esta pandemia, nunca me pasó por la cabeza que fuéramos a tener esto, la humanidad viviendo de la manera que estamos viviendo”.

¿Se extraña mucho el fútbol?

“Total, porque en el caso mío no solo es un medio de distracción sino es mi profesión. Es mi pasatiempo.”

¿Le gustaría dirigir rápido?

“Sueño y me veo dirigiendo, pero no con el afán desenfrenado de irme para donde sea, ya he tenido propuestas de algún club boliviano, estoy en conversaciones en Arabia. Quiero ir donde me sienta bien y donde podamos hacer un proyecto ganador”.

¿Cómo encontró la Liga en su regreso?

“Siento que se viene trabajando bien, los clubes pequeños han mejorado mucho el trabajo de lo que es fútbol propiamente, pero siento que hay un afán desenfrenado especialmente en los directivos en cambiar y creer que el técnico hace todo, y por eso están cambiando cada tres meses”.

¿Es responsabilidad de los dirigentes?

No sé si los dirigentes, en su mayoría tal vez un poco nuevos, estén llegando a una falta de entendimiento y comprensión de lo que es propiamente el fútbol y eso los afecta a ellos, a los jugadores y los equipos.

Atlético Bucaramanga también cambia constantemente de entrenador

“No puede ser que un equipo cambie cada mes o cada tres meses de técnico. Yo me asombro ahora que leo el libro de Alex Ferguson, a los seis meses lo iban a sacar y los directivos lo sostuvieron y duró muchos años ganando con el Manchester United”.

¿Aún hay bronca porque se le escapó la final con Millonarios?

“Hay una bronca inmensa, porque lo que mostró Millonarios en el torneo fue fabuloso; hacer el promedio de puntos que hicimos, ser el mejor equipo en defensa, el mejor equipo en ataque. Tal vez nos equivocamos, no supimos manejar el grupo en la presión, los cambios en el partido contra América nos afectaron mucho”.

¿El proceso de Carlos Queiroz con Colombia?

“Todavía no podemos valorarlo, siento que hay confusión de parte y parte. Hay una confusión en los jugadores que de pronto no han interpretado el concepto que quiere el técnico y el técnico también identificar nuestro estilo, nuestras características para adaptarlas a lo que él quiere. No hay duda de que el tiempo no se lo permitió, hizo la Copa América donde de alguna manera hubo algo de la propuesta de él, pero no hemos visto una señal concreta de lo que quiere”.

¿Qué opina de la reactivación de la Liga?

“Pienso que se debe reactivar, pero hay que saber valorar los hechos, la parte médica es determinante, esto no es de los presidentes de los clubes, ni de los jugadores, es la parte médica científica. Tenga la seguridad que Alemania reinició porque tiene un respaldo científico”.

Con los problemas económicos de los clubes, cree que se debe pensar en el Fair Play Financiero

“A mí me parece que esto prueba que la organización de los clubes no es la mejor, que no van a tener una estabilidad económica y que es muy pasajera la estructura económica. Eso lo deben pensar los directivos, y todos debemos aportar a la solución”.

¿James debe irse del Real Madrid?

“El ambiente y el estado emocional de él en el Real Madrid no es el ideal. Creo que es el momento en que debe cambiar de club y debe ir a un club donde tenga plena certeza de que va a jugar, porque él es un jugador que necesita estar activo para mostrar su condición”.

¿Cuál es el mejor jugador santandereano que vio?

“Yo pienso que Misael ‘Papo’ Flórez mostró mucho nivel, no hay que descartar a Norberto Peluffo; no quiero que se pe pase alguien, por ejemplo a ‘Cuca’ Aceros le vi pocos partidos, pero debe estar ahí”.

¿Cuál fue su mejor momento?

“Tengo muchos momentos, pero yo diría que el Mundial con Costa Rica”.

El mejor técnico colombiano

“El médico Gabriel Ochoa Uribe”.

¿El mejor jugador?

“En Colombia siempre me gustó Fredy Rincón y en el mundo yo digo que Pelé, a pesar de que a Pelé le vi pocos partidos, pero hay jugadores que no pueden salir de ese rol: Maradona, Messi, Cruyff”.

DATO

Jorge Luis Pinto suma títulos de Liga en países como Colombia, Perú, Venezuela y Costa Rica. Su última participación fue con Millonarios.