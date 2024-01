Rafael Dudamel habló sobre la falta de gol de Atlético Bucaramanga.

La discreción pareció ser el gran denominador del partido, que tuvo a un frenético Millonarios en los primeros minutos y a un ‘Leopardo’ que tras recuperar la concentración no pudo concretar de cara al arco rival.

De igual forma, señaló que aunque deseaba tener a todo su plantel conformado desde diciembre, algunos jugadores llegaron tarde y hasta ahora se encuentran recuperando su nivel.

“Lo que más deseaba era tener al plantel conformado desde diciembre y vimos que fue imposible, incluso aún tenemos un cupo. En el caso de Estéfano Arango, él se perdió la pretemporada, talento tiene pero hoy le ha faltado fuerza, explosividad. Le va a tocar ponerse a punto en medio de la competencia oficial, lo iremos alternando porque no queremos que se lesione, nos dio la posibilidad de descomprimir el juego pero le falta intensidad en las transiciones de defensa a ataque”, apuntó Dudamel.

Para finalizar, el entrenador del equipo santandereano habló sobre la falta de gol en el elenco y precisó que lo importante es que hay elementos para cambiar esa historia.

“El gol no solamente pasa por los atacantes, el gol tiene que ser producto de todo un funcionamiento. Estamos siendo un buen equipo, seguiremos trabajando en profundidad, no hemos marcado gol pero hemos tenido opciones; no desde ese juego colectivo, asociativo, pero bueno, vamos etapa tras etapa, línea por línea, lo importante es que tenemos los elementos”, concluyó.