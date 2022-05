Santandereano Daniel Mantilla y el reto de ser campeón con Atlético Nacional.

Daniel Mantilla, uno de los refuerzos que llegó a Atlético Nacional para esta temporada y el jugador que más partidos ha disputado con el conjunto paisa (20) en lo que va de 2022, llegó sin mucha expectativa, pero conociendo la necesidad que tiene de ganar la Liga con el equipo de Hernán Darío Herrera.

“Con el plantel que tenemos y por lo que hemos demostrado durante el semestre, la obligación de ser campeones es cada vez más grande. Nuestro objetivo es terminar primero en la tabla de posiciones, llegar fortalecidos a cuadrangulares y ganar la Liga. Esa es la ilusión de todos”, manifestó el volante de 25 años, que busca su primer título como profesional.

Lea también. ¿Qué hacer para evitar que pasen otros 40 años sin títulos en el fútbol de Santander?

Durante los primeros partidos con Nacional, Mantilla era uno de los jugadores más destacados del plantel, pero en esta etapa de la campaña se encuentra en un bajón futbolístico, al igual que algunos de sus compañeros, por lo que el santandereano resaltó que tiene que trabajar mucho y aprovechar los encuentros que le quedan antes de los cuadrangulares para retomar el nivel mostrado desde que debutó con el cuadro paisa.

“En cada partido siempre me pongo tareas, como por ejemplo cuántos tiros al arco realizo, cuántas veces encaro a los rivales, cuántos centros ejecuto, y en estos últimos partidos me he puesto analizar y no he cumplido todos los objetivos que me pongo, más que todo por mi nivel individual que por lo colectivo”, agregó el volante que utiliza la camiseta número 16 en el verdolaga.

Lea también. Santandereano Daniel Mantilla, la figura del clásico entre Nacional y Medellín

Además, sostuvo que una de las falencias del equipo en la zona ofensiva del campo es la poca compañía a Jéfferson Duque y los pocos balones que le entregan para que el atacante antioqueño pueda definir.

Desde la llegada al cuerpo técnico de Hernán Darío Herrera, a Mantilla se le ha visto en una nueva función, pues el volante señala que su tarea con Alejandro Restrepo era más de hacer la banda con el objetivo de ampliar la cancha, mientras que con “El Arriero” tiene el rol de interiorizar el juego para que los laterales aprovechen ese espacio libre y puedan generar peligro en el sector defensivo del rival.

Cambio de sistemaEl primer partido dirigido por “El Arriero” Herrera fue el de vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores frente a Olimpia que finalizó 1-1, y a partir de ahí se implementó un cambio en el sistema táctico, pues pasó de jugar un 4-2-3-1 con Alejandro a un 4-1-4-1.

Lea también. Se acabó la sequía de títulos de la Selección Santander

Sobre esta variante táctica Mantilla declaró: “Es un sistema que nos ha funcionado mucho. Tener buenos jugadores en la parte ofensiva nos ayuda a sostener el balón y generar más peligro en ese sector del campo. Todos tenemos la responsabilidad de defender, y creo que entre todos hemos ayudado para lograr esa seguridad defensiva que nos permite estar muy cerca de la victoria en cada partido”.

Debido a los últimos resultados en la Liga (derrota con Águilas Doradas y empate frente a Once Caldas y Medellín), muchos aficionados comparan esta temporada con la anterior, en la que el equipo fue el primero en el todos contra todos, pero no pudo sostener su buen rendimiento en los cuadrangulares y no consiguió clasificar a la final del campeonato.

Lea también. "Este puede ser el punto de la clasificación": Armando Osma, entrenador del Bucaramanga

Según el nacido en Bucaramanga, este tema ya lo han hablado dentro del grupo y son conscientes de lo que se vivió en el semestre anterior, por lo que menciona que todos los integrantes del plantel están mentalizados que el nivel futbolístico va aumentar y están convencidos que será un gran cierre de torneo, en el que buscarán sumar la estrella 17 para el club.

Mantilla no podrá hacer parte del encuentro de este viernes (8:00 de la noche) entre Atlético Nacional y el Deportivo Pereira, en el estadio Atanasio Girardot, debido a acumulación de tarjetas amarillas