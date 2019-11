“Sherman Cárdenas merece jugar en un equipo competitivo”: Alex Ríos

El Atlético Bucaramanga, mediante su gerente deportivo John Quintero, le salió al frente a las declaraciones de Alex Ríos, representante del jugador Sherman Cárdenas, quien manifestó que el equipo búcaro tiene una deuda con el futbolista y además no está armando una nómina competitiva que lo rodee.

“Es cierto que existe una deuda con Sherman (Cárdenas), pero eso no quiere decir que no se le vaya a pagar; como todas las empresas, existen activos y pasivos, pero la situación va por buen camino. Sherman Cárdenas está en los planes del Atlético Bucaramanga y por supuesto del cuerpo técnico, es un jugador importantísimo para el club”, indicó John Quintero, gerente de la institución santandereana, quien agregó que “a la fecha el club no ha recibido ninguna oferta formal por el jugador, estamos trabajando en la conformación de la nómina y ya tenemos cosas adelantadas, pero aún no se puede oficializar nada”.

Lea también. Atlético Bucaramanga y su peor año desde que volvió a la A.

Declaraciones de Ríos

Hace un año, Atlético Bucaramanga le dio una alegría a sus aficionados al confirmar que Sherman Cárdenas firmó contrato de tres años con el club ‘Leopardo’.Actualmente, la incertidumbre con relación a la continuidad del habilidoso mediocampista en el elenco ‘amarillo’ es evidente, especialmente luego de las declaraciones del empresario Alex Ríos, quien reveló ayer, en declaraciones a Los Dueños del Balón de RCN, que el equipo búcaro tiene una deuda con el jugador y además no está armando una nómina competitiva que lo rodee.

“En el momento el Atlético Bucaramanga no tiene nómina, creo que quedan cinco jugadores y lo que se escucha es que buscan una cotización baja de jugadores. Sherman quiere luchar por cosas importantes y como no están en condiciones de armar un equipo competitivo, por qué no le dan la opción a Sherman de que vaya a un club competitivo”, dijo el representante de Cárdenas, quien actuó los dos últimos años con el Atlético, con brillantes actuaciones, pero con una sola clasificación, de cuatro posibles, a las instancias finales de la Primera División.

“Sherman es patrimonio de la ciudad y si el Bucaramanga quiere que siga, él seguirá, pero por qué no le armamos a Sherman un equipo competitivo donde pueda figurar. Decidimos venir en un momento importante, pero vemos que las circunstancias están cambiando, el club le debe un dinero a Sherman y no se ha puesto al día, por ello lo mejor es cortar por lo sano y buscar una salida”, agregó Ríos.

Lea también. ‘Willy’ Rodríguez y ‘Cenizo’ Nunes, nuevo cuerpo técnico del Atlético.

El futbolista santandereano, que debutó en el balompié profesional con el Bucaramanga y después tuvo un paso exitoso por La Equidad, Junior, Nacional y Liga de Quito, entre otros elencos, tiene 30 años y afronta un destacado momento deportivo, que deja en evidencia partido a partido; sin embargo, en su reciente estadía en el cuadro ‘Leopardo’ se vio sin socio en ataque, salvo en el segundo semestre de 2018 cuando armó una dupla eficiente con Michael Rangel.

En diferentes medios nacionales e internacionales se habla de un posible interés de Alianza Lima de Perú por el futbolista santandereano.