Video | El emotivo discurso de Carlos Bacca tras ser elegido el mejor futbolista de la Liga colombiana

Estas actuaciones le valieron para ser considerado el mejor delantero de la temporada 2023 y también el mejor jugador, por parte de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales.

En la gala de premiación, Carlos Bacca tuvo unas sentidas palabras, que han conmovido a propios y extraños.

Acerca delas críticas recibidas, sostuvo que "muchas personas hablaban del retiro de Carlos Bacca, ya no querían que Carlos Bacca continuara jugando al fútbol, dijeron cosas que no fueron agradables. Pero uno sabe lo que tiene y confiando en Dios, trabajando a diario, las cosas siguen. Esos mensajes negativos me han convertido en mejor persona, mejor ser humano, mejor futbolista, porque me hicieron hacer el mejor semestre de mi carrera".

El delantero, que sigue vigente con Junior y ya marcó goles tanto en el partido de ida de la final de la Superliga, como en el primer juego de la Liga ante Bucaramanga, no ocultó su felicidad por el premio recibido y recordó a su mamá.

"Me llena de emoción recibirlo, porque es fruto del trabajo. Volviendo al fútbol colombiano, gracias a Dios, a mi familia, a mi esposa, a mi viejo, a mi madre; que quería que volviera al fútbol profesional colombiano, que jugara en Junior y que fuera campeón. Lastimosamente, por la pandemia, se fue, pero está en un lugar mejor, en el cielo y con Dios... Nunca me rendí, mi madre tenía ese sueño, que volviera, que fuera campeón, que fuera goleador. Y este semestre lo pude conseguir, sé que ella, donde está, está muy feliz", dijo Bacca.