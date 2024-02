Video | "Está viendo mal el fútbol", la pulla de César Farías a Rafael Dudamel

"Con Rafael (Dudamel) somos amigos, pero el partido no fue eso, eso no lo comparto bajo ningún punto de vista, fue un resultado cruel, nosotros le queremos regalar un resultado importante en los 97 años del América y quedamos en deuda con la gente", inició su intervención en la rueda de prensa el entrenador Farías, quien llegó hace poco al club 'rojo'.

"No me gusta hablar de números, pero cuando el mismo 'Rafa' dice que éramos muy directos, creo que está confundido, que está viendo mal el fútbol y es mi amigo, fue mi jugador, somos 'panas', pero está viendo mal, porque un equipo que tiene el 70 % la pelota, un equipo que remata 17 veces a puerta contra nueve, un equipo que van seis por dentro con posibilidad de gol y ellos una... Tiros de esquina 14 contra tres, en el segundo tiempo no llegaron a tener un 'córner' a favor. Pases totales tuvimos 415 contra 167 y eso no gana partidos, lo que considero y debo defender a los jugadores es que sí atacamos", sostuvo Farías.

Lea también. Video | La furia de Alberto Gamero ante el pedido de uno de los referentes de Millonarios

Finalmente, con relación a la propuesta defensiva del Bucaramanga, Farías indicó que "un partido donde hacernos 111 intenciones de ataque contra 62, creo que en ningún momento nos bloquearon, no tuvimos la certeza de meterla".

En la próxima fecha, América de Cali, la siete, América de Cali visita a Envigado, en juego a disputarse el 18 de febrero, a las 4:00 p.m.