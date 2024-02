Video | La contundente crítica de Eduardo Luis López a los hinchas de Junior de Barranquilla

No obstante, el acompañamiento de los hinchas del Junior a su equipo no ha sido masivo.

El que puso el dedo en la llaga fue el relator Eduardo Luis López, quien criticó la poca asistencia de los aficionados de los campeones de Colombia, quienes también tendrán participación en la Copa Libertadores de América.

“Siempre hay una excusa para que el estadio no esté lleno... Papi, llenen ese hijuemadre estadio, pues. Son los actuales campeones, les arman ese combo tan bravo. Debería ser el mejor parche del mundo. Ningún concierto del mundo debería ser mejor que ir al Metro a ver a Junior con ese equipo”, dijo el reconocido narrador de Espn.

“Actuales campeones, en un partidazo contra el rival al que le ganaron el título. Muy poco público, pero acá los regaño. ‘Pao, pao’. Regaño del Toxi para Junior. Pao, Pao. ¿Qué es esto, pues?”, añadió el ‘Toxi’, como se le conoce a Eduardo Luis.

Finalmente, el narrador indicó que “a mí no me vengan a decir que la situación está muy dura porque para las frías sí hay. A mí no me echen cuentos que el lunar es la baja asistencia de público”.

Junior de Barranquilla es líder del fútbol colombiano luego de cuatro fechas, al registrar 10 puntos, producto de tres victorias y un empate.