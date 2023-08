“Soy feliz aquí y se nota, me he llenado de confianza": Santiago Jiménez, jugador de Atlético Bucaramanga.

“Soy feliz aquí y se nota, me he llenado de confianza": Santiago Jiménez, jugador de Atlético Bucaramanga. ( )

Luego, en la rueda de prensa, ‘El Bolillo’ justificó su reacción al sostener que “si a mí me insultan y maltratan, yo también voy con papa y yuca e insulto y maltrato al que me maltrata. A ninguno he irrespetado, pero cuando me reciben diciéndome eso, yo reaccionó también”.

Entre tanto, Dayro Moreno marcó el gol del triunfo 1-0 de Once Caldas sobre Deportivo Pereira, que le permite tomar un respiro al equipo de Manizales y que también deja al delantero tolimense con 210 goles en el fútbol nacional, a 14 del récord que posee Sergio Galván Rey.