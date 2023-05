"Yo no me arrepiento de nada": James Rodríguez.

El futuro de James Rodríguez sigue estando a la deriva de cara a lo que viene en el próximo mercado de pases. Desde su salida del Olympiacos de Grecia, el volante ha entrado en la órbita de varios equipos de Europa y Sudamérica. Mientras ello sucede, el jugador ha estado en suelo colombiano entrenándose fuerte para no perder el ritmo de juego.

Ahora, en su visita a nuestro país, James aprovechó para dar unas declaraciones el canal Win Sports que en las últimas horas han dado de qué hablar en cuanto a su futuro. James fue consultado por lo que ahora le depara. Llegar a Sudamérica, más específicamente a Brasil, seguir en Europa en la Ligue 1 de Francia a la Premier League de Inglaterra han sido los rumores más rimbombantes.

Lea también. Copa Libertadores: Atlético Nacional hizo valer su jerarquía y Deportivo Pereira logró un triunfo histórico ante Boca

Sin embargo, su respuesta sorprendió al contemplar la Liga Betplay como posible destino: “Desde niño quise jugar en Colombia, entonces por qué no llegar ahora. Uno no le puede cerrar la puerta a nadie”.

“Creo que va a salir algo bueno. En Europa la temporada está acabando y el mercado está quieto, se moverá en junio o julio, y se verá quién quiera al ‘10″, agregó.

“Quiero seguir en Europa, en donde pueda jugar cada tres días, porque me siento bien físicamente y puedo dar más, porque tengo talento y calidad; me encanta trabajar, soy un profesional, así muchos duden, pero no me importa lo que se diga sobre mí, yo sé lo que soy”.

Lea también. La selección Colombia se crece en la adversidad y tras vencer a Japón clasificó a los octavos de final del Mundial Sub-20

Ahora, en la charla con el canal Win Sports, la periodista Andrea Guerrero no pudo dejar la oportunidad de preguntarle al volante sobre una posible llegada a la Liga Betplay. Para la comunicadora, James caería perfecto en un equipo como Millonarios, algo que generó sorpresa en el jugador.

“Yo hoy pienso en un equipo y dijo el (Alberto) ‘Tito’ Gamero le caería de maravilla a James”, dijo Guerrero.

Y James respondió: “Dentro de mis metas y prioridades no está venir ahora a Colombia, pero en unos años se puede dar”, dijo.

¿Qué responde a sus críticos?

Por la misma línea de su defensa férrea ante las críticas de muchos, se auto proclamó un jugador maduro que no le gusta salir derrotado y sabe cómo llevar su carrera: “Mucha gente habla cosas afuera. Yo no me arrepiento de nada, ya soy grande y ya sé que es lo que hago bien y lo que hago mal, no me lo tiene que estar diciendo nadie. Tipos que somos ganadores es imposible que queramos perder”

Para finalizar la conversación con el mencionado medio, se mostró expectante pero realista sobre lo que será su futuro cercano con la selección Colombia, mismo que dejó a la deriva porqué es consciente de que no tiene el ritmo necesario para ser llamado: “Es complicado porque acabe contrato hace un mes con mi último club y hay muchachos que están compitiendo al máximo nivel y no sería justo que no los dejen jugar, yo estoy mentalizado en las Eliminatorias”.

'La Tricolor' en menos de un mes tiene programados ya dos juegos amistosos, uno ante Irak (16 de junio) y otro más ante la potencial mundial, Alemania (20 de junio), bastará esperar días antes para ver si Néstor Lorenzo sigue dándole la confianza a James de estar en al selección nacional aún sin estar al 100% de su rendimiento.