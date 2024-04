James Rodríguez habló de la actualidad que vive Luis Díaz con el Liverpool de Inglaterra

La Copa América es uno de los principales retos de la selección Colombia para la temporada 2024.

James Rodríguez habló de Luis Díaz, su compañero en la selección Colombia.

James Rodríguez goza de un momento agridulce en su carrera deportiva. Si bien en la selección Colombia es determinante en el equipo que orienta Néstor Lorenzo, en el Sao Paulo aún no es lo suficientemente productivo.

El goleador del Mundial de Brasil 2014, a sus 32 años, mantiene su calidad intacta, aunque las lesiones lo han privado de conseguir más continuidad.

En el Sao Paulo, James Rodríguez no se ha podido ganar un puesto como titular, ya sea por sus molestias físicas o por decisiones técnicas de los entrenadores.

La selección Colombia se medirá ante España en un partido amistoso

Sin embargo, en la selección Colombia es pieza fundamental y así lo ha dejado en evidencia, tanto en las Eliminatorias Sudamericanas como en los partidos amistosos.

En la temporada 2024, James Rodríguez tiene varios retos, como la Copa Libertadores y el Campeonato Brasileirao con el Sao Paulo, así como la Copa América y las Eliminatorias Sudamericanas con la selección Colombia.

Justamente, de cara a los retos con la selección Colombia, James no oculta su deseo de ganar la Copa América de Estados Unidos, a mitad de año, y para ello sabe, además, de la importancia de Luis Díaz, de quien habló en su canal de Twitch.

“La Copa América es nuestro sueño, hay que hacer las cosas bien y que todos estemos finitos, como estamos ahora”, indicó el futbolista de 32 años.

Luis Díaz es uno de los referentes de la selección Colombia.

“Hoy (ayer) hizo gol y para mí es el mejor extremo del mundo ahora mismo y ojalá que gane la Premier League y todo lo que tenga para llegue con confianza a la Copa América”, afirmó James Rodríguez, con relación a Luis Díaz, quien fue uno de los jugadores destacados en el empate 2-2 del Liverpool ante el Manchester United en la Premier League.

James Rodríguez y Luis Díaz han armado una sobresaliente sociedad en la selección Colombia, donde cada vez que se encuentran realizan acciones ofensivas importantes para el equipo de Néstor Lorenzo.

El retiro de James

Por otra parte, James Rodríguez respondió a una pregunta acerca de su retiro del fútbol profesional.

“La idea es jugar el Mundial de Estados Unidos y pensar bien las cosas. Me quiero retirar en una competición grande y en un buen equipo, así que aprovécheme y véanme en estos tres añitos que quedan porque quizás sean los últimos, aunque no sé todavía, estoy pensándolo bien”, indicó James Rodríguez.

El colombiano Luis Díaz marcó un gol ante el Brighton.

“Yo me quiero retirar bien. No quiero que el fútbol me deje, yo quiero dejarlo, no que el fútbol me deje a mí, así que quiero terminar en un buen momento, pero si me siento bien física y mentalmente para jugar un año más o dos, lo voy a hacer, pero todavía no sé. En tres años pueden pasar muchas cosas”, agregó el capitán de la selección Colombia que dirige Néstor Lorenzo.