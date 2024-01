Ceferin afirmó estar seguro que el Manchester City incumplió el ‘fair play’ financiero

“Sabemos que estábamos en lo cierto. No hubiéramos decidido lo que decidimos si no estuviéramos en lo cierto”, dijo Ceferin. “Como abogado en casos durante 23 años, sé que a veces ganas un caso que estás seguro que vas a perder y viceversa. Simplemente tienes que respetar la decisión democrática de la corte”, añadió.

“No quiero hablar sobre el caso de Inglaterra, pero confío que la decisión de nuestro organismo independiente -el que dictaminó la sanción de no poder competir en Europa- fue correcta”, apuntó.

“Entiendo a los aficionados, porque quieren saber qué es lo que ocurre y cuáles van a ser las consecuencias, pero no quiero entrar en este caso en concreto porque no sé con lo que tiene que lidiar la Premier League. No quiero criticar nada porque no sería justo”, señaló.