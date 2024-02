Hinchas de un tradicional club de Argentina se la juegan para contratar a James Rodríguez

James Rodríguez está a punto de salir del Sao Paulo de Brasil, luego de manifestar su intención de no continuar en el club, principalmente, porque no es tenido en cuenta.

El volante 'cafetero' no registra ningún minuto en la temporada 2024 y hasta se negó a asistir a la final de la Supercopa de Brasil, en la que su equipo se impuso sobre Palmeiras, pero James, al no ser considerado entre los titulares, no viajó con el resto del grupo a Belo Horizonte, epicentro de la definición.

Lea también. Se destapan los motivos de la salida de James Rodríguez del Sao Paulo

Quien hizo oficial la determinación del futbolista de 32 años es el entrenador del Sao Paulo, Thiago Carpini, quien aseguró, en la atención a la prensa, que “nuestro periodo juntos fue corto, no tengo nada que decir sobre el deportista y el ser humano. Lo que me estorbó un poco fue el control de carga que hicimos en la pretemporada por una pequeña molestia en el gemelo. Esta lesión ya la había sufrido en la selección. Empezamos a cuidarla para que tuviera condiciones lo antes posible. Pero es el propio interés del deportista (irse). Ya no es asunto mío”.