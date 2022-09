Los colombianos tendrán acción hoy en la ‘Champions League’

En estos compromisos podrían tener acción hasta siete futbolistas colombianos: Luis Díaz (Liverpool), Jhon Mosquera (Viktoria), Dávinson Sánchez (Tottenham), Matheus Uribe (Porto), Éder Álvarez Balanta (Brujas), Luis Javier Suárez (Olympique de Marsella) y Rafael Santos Borré (Eintracht de Frankfurt).

La dura derrota que sufrió el Liverpool en su debut en la competencia obliga al cuadro inglés, que contará con el colombiano Luis Díaz desde el inicio, a vencer al Ajax, en un compromiso que hace parte del Grupo A.

En el B tendremos un ‘choque’ entre colombianos, en un partido en el que el Porto, con Matheus Uribe, será local ante el Brujas de Bélgica, en el que podría ser inicialista Éder Álvarez Balanta.

Por esta misma zona, el Bayer Leverkusen recibirá al Atlético de Madrid.

El duelo estelar de la fecha lo protagonizarán el Bayern Múnich y el Barcelona, en un partidazo en el que se esperan goles y que contará con el regreso del polaco Robert Lewandowski a su antiguo equipo, por el Grupo C.

“Hay muchas expectativas, pero el partido no cambiará nada si se gana, empata o pierde. No es para sacar conclusiones, aunque es un reto. Jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo, al que nunca hemos ganado en su casa, pero no me gustaría que mañana se hiciera una sentencia por un resultado. Son solo tres puntos de una fase de grupos”, afirmó Xavi en la rueda de prensa previa al encuentro.

También por el Grupo C, el colombiano Jhon Mosquera sería inicialista en el partido en el que el Viktoria Plzen recibirá al Inter de Milán.

En el D, el Olympique de Marsella, con el ‘cafetero’ Luis Javier Suárez, enfrentará al Eintracht de Frankfurt, donde juega Rafael Santos Borré.

Además, Dávinson Sánchez hace parte de la lista de jugadores del Tottenham que viajó para el compromiso ante el Sporting de Lisboa.