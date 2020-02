Tres décadas detrás de la Selección Colombia han convertido al ‘Cole’ en el fanático más reconocido de la ‘Tricolor’, a pesar de todos los problemas que ha tenido que sortear para estar siempre alentando desde la tribuna.

Su voz, el cabello pintado de diferentes colores y las ganas de acompañar a su amada Colombia lo trajeron hasta Bucaramanga, en donde se encuentra para ver el cuadrangular final del Torneo Preolímpico Sub-23.

“Respiro una pasión por la ‘Tricolor’. Estamos llenos de optimismo y de esperanza. Vamos a clasificar a nuestra Selección Colombia, porque el sueño es Tokio 2020”, afirmó el ‘Cole’.

Se enamoró

El amor que tiene este fanático por el equipo colombiano nació en su natal Barranquilla, el 20 de agosto de 1989, cuando la capital del Atlántico fue elegida como la sede de las eliminatorias para el Mundial de Italia 1990.

El ‘Cole’ recordó que a partir de ese momento se decidió a apoyar a Colombia en todos los compromisos que disputara, algo que aspira seguir haciendo hasta que “Dios me llame”.

“Ahí nació esta pasión que se ha desbordado por el mundo entero, mostrando la ‘Tricolor’ a través de mi diseño artístico que es un cóndor, porque está en el escudo de Colombia y es un símbolo patrio. Me fascina todo lo que vuela, porque eso compagina con la libertad”, explicó a esta redacción, mientras una pequeña aficionada se le acercó a pedirle una fotografía.

Todo esto ha sido gracias a la marca Energía Solary, su patrocinador, quienes han estado con él durante los últimos 30 años.

Sus mejores momentos

Durante toda su carrera, ‘El Cole’ ha tenido que vivir buenos y malos momentos, como todos en el fútbol.

Es por eso que recordó los títulos que ha ganado la Selección Colombia durante todo este tiempo, triunfos que siente como propios.

“Estamos en una sociedad donde nos miden por los resultados, yo he conseguido cinco títulos. El primero fue en un torneo Sudamericano Sub-23 en 1994, luego la Copa América 2001, los dos juegos Centroamericanos y del Caribe y el Sudamericana Sub-20 del 2005, que se hizo en el Eje Cafetero. Creo que lo he logrado todo, pero tengo más fuerza, por ejemplo viene la Copa América y el objetivo es, como todo el que organiza un torneo, ser campeón, ese es el sueño que viene y así va a seguir siendo hasta que el Señor (Dios) diga que ya”, expresó ‘El Cole’.

Además, el barranquillero ha gozado y gritado cientos de goles de su amado equipo, pero tiene tres que guarda en su corazón, como auténticos tesoros: el de Freddy Rincón a Alemania (Mundial de Italia 1990), el de Iván Ramiro Córdoba ante México (final de la Copa América 2001) y el de Yerry Mina ante Inglaterra (Mundial de Rusia 2018).

Le cree a Reyes

A pesar de las dudas que despertó la Sub-23, entrenada por Arturo Reyes, ‘El Cole’ le cree a este equipo, al que tiene estudiado, según lo reveló.

“Cuando voy a apoyar a la Selección no es por impulso. Le hice seguimiento y sé que no comenzó bien. El ambiente lo percibí y, soy un ‘man’ de retos’, y cuando vi eso me embarqué a respaldar a esta selección Colombia”, dijo.

Además, el icónico aficionado respaldó la idea de jugar esta competencia en Bucaramanga, de donde destacó la gran cantidad de aficionados que hay en la ciudad. “Me parece una decisión adecuada y hay que incluir a otras ciudades como Bucaramanga, que siempre ha tenido afición. Colombia es una pasión por el fútbol y por eso no estoy de acuerdo con esa decisión de aprobar un canal en el que hay pagar para verlo. Creo que el gobierno debe intervenir, para estratos 1 y 2 debería ser gratis, y el que tenga pues que pague”, manifestó el barranquillero de 66 años, que ha lo trascender a través de su personaje y se ha convertido en un clásico durante los partidos del combinado patrio.