Se conoció el motivo especial por el que Lionel Messi le pidió la camiseta a Eloy Room, arquero de Curazao.

"Todo el mundo quiere la camiseta de Messi, claro. Así que en realidad perdí la esperanza de antemano. Cuco Martina, nuestro capitán, dijo antes del partido: 'Quiero su camiseta!'. Entonces pensé... Bueno, también puedo cambiar mi camiseta con el portero, Emiliano Martínez. Es un portero de clase mundial. Así que me olvidé de lo de Messi", le contó el arquero a 'Voetbal'zone.

El arquero, de 34 años, siguió con su relato y se mostró muy sorprendido porque Lionel Messi no solo cumplió al regalarle su camiseta, sino que le pidió la suya.

"En la segunda mitad, lo mismo. Volví a hacer varias paradas a tiros de Messi. Y ya al final del encuentro estaba frente a mí en el área. Le dije: 'Oye, ¿me puedes dar tu camiseta?' Él dijo: '¡Sí, claro!' Se dio la vuelta y se quitó la camisa. Pensé: ¿Cómo? ¿Así de fácil? Se acercó a mí y me dijo: 'Bien jugado. Eres un buen portero'. Cuando ya me iba, Messi me dijo: '¿Pero puedo tener tu camiseta también?' Y pensé: ¿qué hará Messi con mi camiseta? Se la di y nos dimos la mano", sostuvo Room, quien también militó en el PSV Eindhoven, uno de los clubes más importantes de Países Bajos.

También explicó los motivos que llevaron a Lionel Messi, campeón del mundo en 2022, a solicitarle la camiseta.

"No entendía qué iba a hacer él con mi camiseta. Después lo entendí al escuchar de mi compañero argentino del Columbus Crew que Messi guarda camisetas que para él tienen un significado especial. Tiene toda una colección de camisetas de sus rivales en casa. Probablemente por eso quería la mía, la del portero al que marcó su gol 100 como internacional. Quizás mi camisa esté en algún lugar de su colección", concluyó el arquero Eloy Room.

Lionel Messi se pone a punto para el inicio de la temporada en el balompié de los Estados Unidos, donde buscará el título de la MLS con el Inter Miami, así como revalidar el primer puesto en la Copa América con la selección Argentina.