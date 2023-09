"Es un placer estar ahí los dos con todo lo que significa la eliminatoria para nosotros", explicó Messi en alusión a su excompañero en el F.C. Barcelona y amigo, quien no fue convocado en esta ocasión por el nuevo seleccionador de Uruguay, el argentino Marcelo Bielsa.

“Aunque la terna colombiana encabezada por Wilmar Roldán no tuvo que ver en el resultado del juego de las Eliminatorias entre Argentina y Ecuador e hicieron bien su trabajo, al finalizar el juego Messi no se guardó nada y les reclamó airadamente. ¿Roldán informará a la Fifa?”, comentó José Borda, analista de Caracol radio.

El seleccionador argentino de fútbol, Lionel Scaloni, confirmó que el capitán albiceleste, Lionel Messi, le pidió el cambio en las postrimerías del segundo tiempo y que será sometido a estudios este viernes para saber si sufre algún tipo de lesión.

"Me pidió el cambio él. Si no, no lo saco. Es evidente. Después evaluaremos a ver qué tiene, pero pidió el cambio", afirmó el técnico argentino en la conferencia de prensa posterior al encuentro que la Albiceleste ganó por 1-0 a Ecuador en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026.

Sobre si está en duda su participación para el duelo contra Bolivia, correspondiente a la segunda jornada de las Eliminatorias, Scaloni respondió que "le harán estudios" y que si estos son favorables "jugará" en La Paz.

"Si no está bien, ya veremos qué hacemos. Ya veremos. Es todo muy reciente", comentó.

Sobre el rival, Scaloni comentó que Ecuador "es un buen equipo" que, en el Mundial de Qatar 2022, "le puso las cosas difíciles a Países Bajos".