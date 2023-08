Vea el imperdible y emotivo encuentro entre Maluma y Lionel Messi.

Juan Luis Londoño, mejor conocido como Maluma, es un cantante colombiano que se ha presentado en las mejores tarimas del mundo. Esto se debe a que es un gran apasionado por lo que hace y su pasión por el fútbol, lo ha llevado a ser cantante privado de varios futbolistas internacionales, como también ha llevado a la presencia de algunos de ellos a sus conciertos o shows. Actualmente, el antioqueño se encuentra de gira y en las últimas horas estuvo por Miami.

Maluma, Medellín, nunca ha ocultado su pasión por el fútbol. Y es que él también practicó este deporte, pues alcanzó a jugar en las divisiones menores de Atlético Nacional, donde destacaba mucho e incluso estaba llamado a ser uno de los grandes jugadores del fútbol profesional colombiano. No obstante, él tuvo que elegir entre el deporte que amaba o la música y su elección le cambió la vida. Eso explica su gran amistad con algunos de los jugadores como Juan Fernando Quintero, a quien enfrentó en torneo como el Pony Fútbol.

Lea también. Inaudito: La historia del colombiano que se quedó sin trabajo por pedirle el autógrafo a Lionel Messi

En su llegada a Miami, Maluma visitó el DRV PNK Stadium. Lo que él no sabía es que ahí lo estaba esperando el crack argentino Lionel Messi, a quien ya conocía desde hace algún tiempo. Al verlo, el antioqueño no pudo evitar la emoción, por lo que conversó con él y compartieron un rato junto a la familia del jugador argentino. No obstante, lo mejor estaría por venir.

Después de tener la camiseta del Inter de Miami, el jugador argentino le llevó a Maluma una camiseta con su nombre y el número ‘10′ en la espalda. Y, sin decirle nada, el antioqueño permitió al argentino que le firmara la camiseta. El colombiano no podía creer todo lo que estaba viviendo con el futbolista y la estrella del Inter de Miami y principal insignia de la MLS. Luego del momento, ambos posaron para una foto y siguieron conversando.

El hecho curioso ocurrió cuando Maluma decidió quedarse con la camiseta que dice Messi, en lugar de la que decía Maluma, que el campeón del mundo le había regalado.

Posteriormente, Maluma posteó en redes sociales este momento con un mensaje importante. Ahí dice “Faltaba la aprobación de Leo Messi. ‘DON JUAN’ sale este mes!!”, haciendo alusión a su próximo álbum musical que estará disponible en todas las plataformas streaming. Finalmente, en un video que publicó en sus stories, el reguetonero siguió agradeciendo al futbolista por toda la buena onda con él y su equipo de trabajo.

“Agradecimientos totales e infinitos a mi parcero Leo Messi. Te amo. Gracias, mi bro. De verdad eres una inspiración para todos. Gracias, Miami. Esta parada estuvo cabrona y bueno, seguimos de gira. Gracias, Leo. Y nos fuimos, chao”, expresó el cantante colombiano a sus seguidores, quienes dejaron ver sus comentarios en la publicación que realizó con él. Algunos felicitando porque cumplió su sueño de compartir con Lionel Messi muy de cerca y otros simplemente admirando lo que pasó con todo el encuentro.

¿Cuándo juega Lionel Messi?

Lionel Messi vuelve a jugar en la MLSEl argentino Lionel Messi está a la espera de poder seguir ganando partidos en el fútbol de los Estados Unidos. El campeón del Mundial con Argentina en Qatar 2022 jugará con el Inter de Miami este domingo. El duelo será ante el FC Dallas, donde milita el colombiano Jáder Obrián. Las acciones se realizarán en el Toyota Stadium de Dallas y las acciones darán inicio a las 8:30 PM. De ganar, el equipo de Messi, Busquets y Jordi Alba estará accediendo a la próxima ronda.

El objetivo de Lionel Messi y el argentino Gerardo Martino no es otro distinto que ganar la MLS. Para eso, el Inter de Miami debe comenzar a lograr importantes resultados para entrar a zona de Play-Off. Inter de Miami es el último en la tabla de posiciones de su conferencia y con el pasar de los días, ellos solo esperan cosechar resultados para la próxima instancia.