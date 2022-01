Estos son los ganadores del Reality Fútbol Santander

Se trata de Nicolás Hernández, quien superó el cáncer y continuó con su pasión por el fútbol y César Angarita, un defensa y otro volante, quienes, durante este sábado en el estadio Alfonso López, se coronaron como campeones del primer Reality Fútbol Santander.

Entre 22 finalistas, estos dos muchachos se impusieron y mostraron lo mejor de su talento, por lo que se hicieron acreedores a un contrato con un año con el Club ‘Leopardo’ y asimismo tendrán la oportunidad de cursar una carrera de educación superior con las UTS”.

Al respecto, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, manifestó que “debe ser prioridad apoyar el talento, a estos muchachos para que alcancen su sueño y que mejor que en nuestro equipo del alma”.

Aguilar Hurtado dijo que este es un paso gigante para continuar “este año con la misión de rescatar a muchos niños y niñas que se encuentra en los barrios siendo victimas del microtráfico y la droga para lograr rescatar ese talento como el de los muchachos finalistas de este Reality”.

Por su parte, el director de InderSantander, Pedro Carrillo, resaltó que “fue un evento donde se cumplieron todas las expectativas y que contó, entre otros, con el apoyo del Gobierno Departamental, las Unidades Tecnológicas, la empresa privada y que deja mucha gratificación y alegría para los ganadores y sus familias”.

Carrillo Cárdenas indicó que “volveremos en el mes de junio con otro Reality para niñas y jóvenes mujeres para escoger a los mejores talentos a través de los diferentes entrenadores que hagan parte de este proceso”.

A su turno, Nicolás Hernández, uno de los ganadores expresó que “le doy gracias a Dios primero que todo, al personal médico que me permitió tener una segunda oportunidad, a mi familia, a todos los que me permitieron estar haciendo lo que me gusta”.