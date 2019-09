Tras dos entrenamientos dirigidos, el cuerpo técnico provisional del Atlético Bucaramanga comienza a ajustar algunas cosas en el andamiaje del conjunto ‘Leopardo’ de cara al juego del viernes ante Rionegro Águilas en el ‘Alfonso López’.

Sergio Novoa, la cabeza del nuevo cuerpo técnico, anotó en el programa Tiro de Esquina, que: “los muchachos están bien, se han dejado hablar y hemos escuchado las opiniones de ellos. La idea es trabajar con el resto del cuerpo técnico durante estos cuatro días y Dios mediante, implementar nuestro punto de vista y esperar que los jugadores lo plasmen en la cancha”.

Lea también: Novoa, la ‘apuesta’ del Atlético

“Don Oscar fue muy claro conmigo, me felicitó por lo que se ha venido haciendo con la sub 20 y la sub 17, y me dijo que independientemente de lo que pase con el equipo profesional volveré a la sub 20”, precisó Novoa sobre su interinidad en el equipo profesional y su futuro en el club.

Mientras que los dos asistentes que acompañarán a Novoa, Jimmy Salcedo y Luis Yanes, también llegaron a hacer su aporte y a buscar mejorar las falencias del equipo, especialmente en la zona de volantes y en la delantera.

Lea también: Hernán Torres renunció a la dirección técnica del Atlético Bucaramanga

“Vengo a ayudar en el trabajo de la zona medular del equipo, en el tema de la posesión del balón, en la dinámica de juego y en recuperación, para darle solidez al mediocampo. El reto es revertir esta situación porque Bucaramanga tiene una nómina para estar entre los ocho mejores del fútbol colombiano”, anotó Salcedo.

Mientras que Yanes fue enfático y señaló: “yo no vengo a enseñar, vengo a hacer mi aporte y a trabajar el tema de la definición. Estos jugadores son goleadores, lo que pasa es que están en una mala racha, y con las sesiones de entrenamiento que se han hecho se busca es mejorar la definición, que llegue el gol rápido para que haya tranquilidad”.