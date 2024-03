El gimnasta cucuteño Jossimar Calvo aseguró el pasado viernes que ganó el oro por equipos en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe para cumplir la voluntad de su madre, Nohora Moreno Montessu, quien falleció hace una semana.

Jossimar Calvo halló alivio en medalla de oro tras muerte de su madre (Foto: ARCHIVO/VANGUARDIALIBERAL)

Compartir

Jossimar Calvo halló alivio en medalla de oro tras muerte de su madre (Foto: ARCHIVO/VANGUARDIALIBERAL)

“Todo el tiempo la tuve en mi mente. En cada una de las modalidades en las que me presenté, me encomendé a mi mamá y a Dios. Estoy aquí logrando un título más para Colombia por ella”, declaró Calvo a periodistas.



La madre del deportista murió el pasado 13 de julio en la ciudad de Cúcuta, tras ingresar al quirófano para que se le practicara una cirugía a corazón abierto.



Por su situación personal, el cinco veces ganador de la medalla de oro en la última edición de los Juegos Bolivarianos contempló no competir en las justas que se llevan a cabo en su país, pero al final optó por asistir.