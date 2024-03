Falta de apoyo, el principal rival de los clubes profesionales de Santander

La mayoría de los clubes profesionales de Santander, en disciplinas como el fútbol, baloncesto, microfútbol y fútbol sala, afrontan un difícil momento económico, que les impide figurar en los primeros lugares y que los obliga a emigrar a otras regiones donde sí encuentran respaldo.

Es amplia la lista de deportistas damnificados por la falta de apoyo de los entes gubernamentales. (Foto: Archivo/VANGUARDIALIBERAL)

Real Santander, el equipo que más jugadores santandereanos sacó al profesionalismo en los últimos años, jugará la próxima temporada en otra región debido a la falta de apoyo de la empresa privada y los entes gubernamentales. (Foto: Archivo / VANGUARDIA LIBERAL)

Los clubes profesionales de Santander también integran la amplia lista de damnificados por la falta de apoyo de los entes gubernamentales y la empresa privada.

Hace una semana, Real Santander anunció que para la próxima temporada del Torneo de Ascenso del balompié profesional colombiano cambiará de sede; Búcaros, el equipo de baloncesto, actualmente disputa la Liga Profesional en San Andrés; Real Bucaramanga, de pelear por los primeros lugares de la Liga de Fútbol Sala, ahora sufre para superar la primera ronda; y el Microfútbol, hace unos años potencia en el ámbito nacional, ahora no figura, y clubes como Bucaramanga FSC e Independiente Santander desaparecieron.

¿A qué se debe

la situación?

Para Roberto Rodríguez, presidente de Real Santander, “la falta de apoyo de los entes gubernamentales y de la empresa privada impide que el proyecto Real Santander continúe en Floridablanca y ahora buscamos nuevos rumbos y ya tenemos cuatro opciones, donde desean tener fútbol profesional”.

El elenco ‘albiceleste’ compite en la Segunda División de Colombia desde 2007 y se convirtió en el equipo que más jugadores santandereanos sacó al profesionalismo.

Aunque en 2018 es el último del certamen, registra cuatro clasificaciones a los denominados ‘playoffs’ y un subtítulo, en 2017, como resultados para destacar.

Por su parte, Carlos Parra, presidente de Búcaros, el club con más títulos en el baloncesto profesional colombiano, indicó que “la mirada de la empresa privada y de los entes gubernamentales no ha sido favorable. La mayoría de los equipos en Colombia están soportados por las alcaldías y las gobernaciones, pero acá en Santander no sucede así. Esta temporada estamos en San Andrés y en la pasada jugamos en Valledupar. Ojalá aparezca el apoyo para que regrese el baloncesto profesional a Bucaramanga”.

Real Bucaramanga, en el Fútbol Sala Fifa, sigue en la ‘Ciudad Bonita’, pero ya recibió ofertas de otras regiones.

Las campañas no son las de épocas anteriores, en las que consiguió tres títulos nacionales y uno de Copa Libertadores Zona Norte.

Julio Torres, directivo de Real Bucaramanga, asegura que “en la anterior alcaldía el equipo tuvo mucho apoyo y por eso logramos tener nóminas con muy buenos jugadores. La situación económica del país también bajó y las empresas que antes apoyaban, ahora no lo hacen”.

“En la época gloriosa de Real Bucaramanga siembre estuvo la alcaldía, y por el lado de la gobernación nunca existieron recursos. La voluntad de la gobernación es grandísima, pero plata no hay. Los buenos equipos se arman con grandes jugadores, pero esos jugadores tienen un costo que sin el respaldo económico es imposible traerlos”, agregó Torres.

¿Por qué no hay apoyo?

Aunque en otras regiones de Colombia el respaldo para el deporte ha crecido, prueba de ello los buenos resultados de las delegaciones nacionales en eventos internacionales como los Juegos Suramericanos, Centroamericanos y Olímpicos, en Santander sucede lo contrario.

Así mismo, los equipos profesionales de otros departamentos cuentan con el músculo financiero del sector privado y también del oficial.

Gilberto Ramírez, vicerrector administrativo y financiero de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, afirma que “en algunos casos muy visibles, no hay una conexión de los dueños de esas instituciones deportivas con el sector empresarial y gubernamental. El caso del Atlético Bucaramanga, por ejemplo, es un caso de desconexión entre la parte de dirigentes tanto oficial como privado, con los dueños del equipo. Y como es un caso tan visible, eso se transmite a otros deportes y pasa lo mismo con el baloncesto, el fútbol sala y el microfútbol”.

¿Cuál sería la solución? “Yo creo que una buena administración, que acerque el patrocinio. Es imposible que equipos como Bucaramanga, Real Santander y Alianza Petrolera no consigan que la empresa privada los apoye. Y si eso pasa en el fútbol, que es el deporte que más arrastra a la gente, qué podemos esperar de las demás disciplinas”, agregó Ramírez.

Por su parte, Edward Fernández Mosquera, empresario santandereano, aseguró que “en cuanto al tema de las empresas, es falta de apego a la región, seguramente desmotivados porque la industria en Colombia viene desde hace muchos años en receso, entonces los presupuestos de las empresas no alcanzan para dar unos patrocinios que saquen a la región en materia deportiva. En cuanto a lo gubernamental, lo que yo pienso es que hoy toda la parte política se genera por votos y si a los gobernantes no les genera votos, no patrocinan. Hoy en día es a base de contratos y si no hay participación en esos contratos, no hay estímulo para la parte deportiva”.

“Pocos recursos”

Frente a la problemática que enfrentan los clubes profesionales de Santander, que en ocasiones tienen que emigrar a otras regiones o ya no son protagonistas como en años anteriores debido a la falta de apoyo, Carlos Díaz Barrera, director encargado del Indersantander, aseguró que “existe la meta de apoyar a los equipos profesionales y se manejaba un apoyo a Búcaros o quizá al microfútbol y el fútbol sala, pero los apoyos para equipos profesionales de fútbol, caso Bucaramanga y Real Santander, son apoyos que superan los 1.000 millones de pesos y es muy difícil”.

“Los recursos que asigna la gobernación para el Instituto de Deportes son mínimos y con esos pocos recursos debemos cumplir con varios aspectos, entre ellos el pago a entrenadores y deportistas, implementación y viajes. Es muy complicado distribuir los recursos que se tienen, la ciudad también tiene que entenderlo”, agregó Díaz Barrera.