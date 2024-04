Los santandereanos brillan en los Juegos Bolivarianos de la Juventud 2024

La nadadora Cristal Margarita Gómez y el taekwondista Sarek Sarquis Marín lograron destacarse en sus categorías.

La nadadora santandereana Cristal Margarita Gómez celebra sus triunfos en los Juegos Bolivarianos de la Juventud 2024 que se celebran en Sucre, Bolivia.

Un total de 39 medallas de oro, 34 de plata y 27 de bronce suma la delegación colombiana (parcialmente) en los Juegos Bolivarianos de la Juventud 2024 que se celebran en Sucre, Bolivia, desde el pasado 5 de abril y que van hasta el próximo 14 del mismo mes.

Los representantes ‘cafeteros’ se encuentran en la primera posición de la tabla de medallería tras igualar a Venezuela en preseas doradas, y superarla en las de plata.

Vale la pena recordar que 1.160 atletas, aproximadamente, provenientes de países como Panamá, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, y los ya mencionados Colombia y Venezuela, se encuentran compitiendo en 19 disciplinas deportivas.

Entre estos, nuestro país cuenta con la presencia de 164 representantes, ocho de ellos santandereanos.

Los ‘Hormigueros’ son protagonistas

Con la nadadora Cristal Margarita Gómez, empezó la cosecha de medallas por parte de los deportistas de la ‘Tierra del Cañón del Chicamocha’ en el certamen internacional.

Gómez, quien lleva una larga trayectoria juvenil en la disciplina, se quedó con la medalla de plata en la prueba de relevos 4x100 y con el bronce en los 50 metros pecho; de igual forma, hace algunos años, confesó, en una entrevista para esta casa periodística, que su principal motivación la encuentra en su familia.

“Empecé en la natación motivada por la competitividad de mi hermano, lo veía participar y eso me impulsó y me hizo querer ser como él. Desde el momento en que decidí dedicar mi vida a este deporte he tenido el apoyo de mis padres, ellos me acompañan en todo el proceso”, señaló la nadadora.

De igual forma, el taekwondista, Sarek Sarquis Marín se colgó la medalla de bronce tras duros combates que lo ubicaron como uno de los mejores en su especialidad.

El taekwondista Sarek Sarquis Marín, conquistó una presea de bronce en los Juegos Bolivarianos de la Juventud 2024.

Vale la pena resaltar que Santander también tiene representación en esta competencia en disciplinas como el squash, con Juanita Sarmiento, Iván David Santamaría y José Miguel Santamaría; en el taekwondo con Andrés Esteban Gamba; en el atletismo con Óscar Leal; y en la lucha con Isaac Daniel Peralta.