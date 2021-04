El pasado 22 de diciembre se hizo, con bombos y platillos, la entrega ‘simbólica’ del estadio de Atletismo Luis Enrique Figueroa Rey; sin embargo, cuatro meses después los atletas aún no entrenan en el escenario.

William Niño Mancipe, expresidente de la Liga Santandereana de Atletismo y accionante de una acción popular que obligó a la remodelación del estadio, indicó que “hay que ser muy cuidadosos con la pista, porque se deben hacer esfuerzos para reglamentar el uso del escenario, de tal manera que cualquier caminante no pueda afectarla y sea de uso exclusivo para los atletas”.

Inicialmente se calculó que los trabajos de remodelación del estadio de atletismo Luis Enrique Figueroa Rey durarían cinco meses. Ya van más de 15 meses y aún los deportistas no usan el escenario. Tenía un costo de $7.406 millones y en adicionales alcanzó los 11.212 millones.

De igual forma, el actual presidente de la Liga de Atletismo de Santander, Juan Gabriel Henao, sostuvo que “ya se está socializando con el Inderbu la reglamentación para la utilización de la pista con la comunidad (horarios y aforos, entre otros) y uno de los aspectos a tener en cuenta es que se realice la señalización del espacio para que la pista no sufra daños”.

Además, fue enfático en sostener que la inversión que se le hizo al escenario fue grande, de $11.212 millones, pero a la implementación no se mejoró.

“No tenemos implementación, no hay colchonetas, no hay vallas, partidores, los martillos están deteriorados y podrían dañar la malla, que es una de las mejores; no hay jabalinas, los discos cortan a los atletas y tampoco hay cronometraje”, indicó el dirigente deportivo, quien sostiene que en una semana o 15 días ya estará abierto el estadio.