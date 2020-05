Aunque el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Deporte anunció la reactivación de entrenamientos para 17 disciplinas desde el lunes 1 de junio, hasta ayer, ligas, entrenadores y deportistas han sido notificados y no saben si podrán salir a hacer sus prácticas y bajo qué protocolos de bioseguridad.

Todos, ligas, entrenadores y deportistas no tienen claridad sobre el tema y esperan que se les informe para saber a ciencia cierta a partir de cuándo podrán retomar entrenamientos al aire libre y en sus escenarios respectivos.

Pedro Russi, entrenador y propietario de la Academia Russi Golf, señaló que “hasta el momento no se nos ha informado si se van a poder reiniciar entrenamientos ni cuáles deportistas tendrán esa opción. La Federación presentó sus protocolos al Ministerio, pero estamos a la espera de saber realmente cuándo, quiénes y bajo que parámetros se iniciarán los entrenamientos”.

Agregó Russi que “tengo varias cosas preparadas para cuando se puedan reiniciar los entrenamientos, pero hay que seguir esperando”.

Y mientras llega la autorización del Gobierno Nacional, Russi seguirá trabajando de manera virtual con sus deportistas.

Pero el entrenador tiene una gran preocupación porque hay deportistas que tienen programados eventos importantes en Estados Unidos y necesitan ponerse a punto en el campo para la alta competencia, como el caso de Valery Plata Pardo, que en agosto jugaría el US Amateur de Golf, quien además hace parte del equipo de la Universidad de Michigan, institución en la que tiene una beca y debe llegar en buen nivel para mantenerla.

Simón Gómez

En una situación parecida se encuentra el medallista de oro más joven de la historia de Colombia en unos Juegos Bolivarianos y doble campeón mundial de vela en categoría juvenil, Simón Gómez Ortiz, quien tuvo como última competencia los Juegos Nacionales en donde le dio oro a Santander.

“Cuando inició el aislamiento me tocó dejar los entrenamientos y la concentración que estaba realizando en Barranquilla, Barú y Cartagena, y desde entonces he estado haciendo gimnasio y fortalecimiento físico, no he vuelto a navegar desde entonces”.

Además el deportista de alto rendimiento recalcó que: “hasta el momento no nos han confirmado nada y para hacer mis entrenamientos debo ir hasta Hidrosogamoso, y eso un viaje de dos horas de ida y dos de regreso, e implica unos permisos, porque debo pasar por Piedecuesta, Girón, Bucaramanga y otros municipios hasta llegar allá, y en cada alcaldía hay unas medidas diferentes”-

Según el deportista debería contar con un permiso físico por parte del Indersantander para poder hacer el desplazamiento y poder entrenar cumpliendo con todos los protocolos”.

Atletismo

El deporte base, otra de las disciplinas que serán habilitadas también está a la espera de que se le confirme cómo y con quiénes se podrá reactivar los entrenamientos.

Pero primero hay que recordar que el estadio de La Flora está en remodelación y no se puede utilizar. “Los deportistas han aprovechado la hora que han dado para hacer ejercicio, y ahí hacen algunas de sus rutinas de entrenamiento específico. La Federación pasó los protocolos, pero hasta ahora oficialmente no hay nada confirmado”, señaló Víctor Manuel Solano Vásquez, miembro de la Liga de Atletismo.

Situación que confirmó la atleta Karen Lucía Fuentes, lanzadora de jabalina, quien anotó: “desde que comenzó el confinamiento no he vuelto a hacer entrenamientos con la jabalina, pero he aprovechado la hora de ejercicio que han dado desde la Gobernación, para hacer unos entrenamientos de mantenimiento y de fortalecimiento para conservar la forma”.

Y agregó la deportista que “como no tenemos el estadio habilitado, estuve haciendo lanzamientos en el parque extremo en el barrio San Martín, pero se me dañó la jabalina que la universidad me ayudó a conseguir, pues el terreno no es el más apto para este tipo de elementos al ser más duro y tener piedras”.

Canotaje

La otra cara de la moneda se vive en el canotaje, disciplina que tiene su epicentro en Barrancabermeja y que está pendiente del visto bueno del Inderba y de la Alcaldía del Puerto Petrolero para volver a entrenamientos en la ciénaga de San Silvestre.

“Nosotros pasamos nuestro protocolo al Ministerio del Deporte, el cual fue aprobado y pasamos al Inderba que está revisándolo para dar su aprobación, pero hasta que no nos autoricen, no podemos comenzar”, señaló Humberto Vargas, secretario de la Federación Colombiana de Canotaje.

Según el dirigente, ya se le pasó al Inderba la lista de los deportistas, todos de alto rendimiento, para que sean habilitados para retomar entrenamientos.

“Los protocolos son bastante estrictos y se trabajaría en dos turnos, unos en la mañana (6:00 a.m. y 8:00 a.m.) y otros en a tarde (4:00 p.m. a 6:00 p.m.) y respetando también las medidas promulgadas por la Alcaldía”.