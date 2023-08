La respuesta de Montoya no solo generó sorpresa sino también controversia, ya que, al incluirse a sí mismo en su lista, algunos cuestionaron su objetividad. Sin embargo, el piloto no paró ahí. Además de su propio nombre, Montoya seleccionó al ciclismo y el BMX como las otras dos disciplinas que formarían su podio de los mejores deportistas colombianos. Mencionó a Egan Bernal, ganador del Tour de Francia y el Giro de Italia, así como a Mariana Pajón, triple medallista olímpica en BMX.

La entrevista en cuestión, realizada por Semana, le planteó la pregunta que muchos han intentado responder: ¿quién integra su “top 3″ de deportistas colombianos? Juan Pablo Montoya, conocido por su sinceridad, respondió sin titubear: “Por lo que yo he hecho, sí me meto. Porque muy poquita gente lo ha hecho, lo que yo llegué a ganar a nivel mundial y de historia, lo cuentas con una mano”.

“Honestamente, no me importa. Mientras que más humilde es la persona más cariño me tiene”, declaró Montoya. Señaló que en Colombia la opinión pública puede ser variada, pero eso no cambia su compromiso con su carrera y su contribución al país en el ámbito deportivo internacional.

La presencia de Montoya en el “top 3″ de su propia lista, junto con su apoyo al ciclismo y el BMX, ha avivado aún más el debate sobre quiénes son los verdaderos íconos deportivos de Colombia. Aunque algunos puedan tener opiniones diferentes, el legado de Juan Pablo Montoya en el automovilismo y su representación del país a nivel mundial son innegables. Su franqueza al expresar sus puntos de vista solo agrega más leña al fuego en el siempre apasionante tema de los deportistas más grandes de Colombia.