El Complejo Acuático para los deportistas paralímpicos de Santander, ese que ya se ha prometido en varias ocasiones con bombos y platillos, una vez más está en veremos.

Así lo dio a conocer este miércoles el ministro del deporte, Guillermo Herrera Castaño, quien en declaraciones a ‘Extra Tiempo’ sostuvo que “no se cumplió el compromiso que teníamos en septiembre del año pasado cuando yo vine aquí a revisar lo de las piscinas. Obviamente manteniendo el compromiso que hice desde el principio de seguir financiando el proyecto, ese compromiso era que el proyecto lo debían presentar en febrero al Ministerio del Deporte y es la hora que aún no lo han presentado”.

Al ser consultado por quiénes son los responsables, el ministro respondió que “no nos vamos a meter en eso pero acá obviamente Piedecuesta tenía la obligación de formular el proyecto y no tenemos proyecto; y este Gobierno se acaba en menos de un mes, las posibilidades de financiación de ese proyecto, si lo llegan a formular y presentar al Ministerio, ya queda es en manos del próximo Gobierno”.

Frente al tema, Moisés Fuentes García, uno de los referentes de la natación paralímpica de Santander y Colombia, con medallas en los últimos cuatro Juegos Paralímpicos, no pudo ocultar la tristeza y decepción.

“Estoy realmente triste y enojado, porque a quién le correspondía presentar el proyecto que era al municipio de Piedecuesta no lo hizo en los tiempos, simplemente dejó pasar el tiempo para sacar la licitación, siete meses para sacar esa licitación, hasta el mes de mayo de 2022 lo hicieron y ahí están las consecuencias; ahora alguna persona natural instauró una acción de tutela para que hasta que no le den solución al lote de arriba, donde inició este proyecto, pues no permitan que adelanten nada en el siguiente”, dijo Moisés.