Luego de 31 horas, siete minutos y 31 segundos de competencia, Marco Aurelio Rueda Santana se convirtió en el primer santandereano en terminar un ultraman.

Rueda Santana, un joven de 25 años, pero con un amplio recorrido en triatlones y ironmans, se le midió a su primer ultraman (prueba de 8 kilómetros de natación, 360 kilómetros de ciclismo y 84,4 kilómetros de atletismo), la cual, no sólo terminó, sino en la que hizo podio, al terminar en el segundo lugar.

“Fue una experiencia grandiosa. Sufrí como nunca, pero la disfruté desde el comienzo. No fue fácil, pero al final lo entregué todo para terminar y muy feliz de haber terminado segundo”, anotó Marco Aurelio.

Buen inicio

Sobre la competencia, el ultraman de Virginia, Estados Unidos, y su presentación, el deportista santandereano señaló: “la carrera inició puntual, muy a las 7:00 a.m. del 5 de octubre, se comenzó nadando, fue un tramo largo que requirió de casi tres horas”.

A buen ritmo

Ya en la bicicleta, su fuerte, Marco Aurelio se montó en la ‘cabra’ y salió con confianza a darlo todo sobre la bici de ‘crono’.

“Iba dándole con todo, al punto que la gente me decía que bajara el ritmo, pues eran 360 kilómetros. En este trayecto fue vital el aporte de mi papá, Marco Aurelio Rueda Valencia, y de mi amigo Sergio Prada Rey, quienes estuvieron atentos a que me alimentara, me daban mi proteína y mi carbohidrato líquido, además de que cada 45 minutos me hacían comer (arroz con huevo)”, anotó Rueda Santana.

Apoyo maternal

Pero el apoyo, a la distancia, de su mamá, Fanny Santana Dueñas, quien desde Bucaramanga le enviaba audios a través de whatsapp, para darle ánimo a su hijo quien en los 84,4 kilómetros de atletismo sufrió muchísimo.

“Esos mensajes de mi mamá fueron fundamentales anímica y psicológicamente, pues a esas alturas de la competencia va uno al límite y eso me dio una motivación extra para poder terminar, y más porque me lesioné uno de los isquiotibiales, lo que me hacía doler mucho la rodilla cuando la doblaba”, comentó Marco Aurelio.

Pero todo su dolor, todo su sufrimiento, todo su cansancio se acabó cuando entró en los últimos 50 metros de la extenuante carrera, pues le entregaron una bandera de Colombia y con el himno nacional sonando a través de los parlantes cruzó la meta para convertirse en el primer santandereano en participar, terminar y subir al podio de un ultraman (dos ironman).

“Llegué llorando a la meta, pero llorando de alegría por haber terminado la carrera, por haber terminado en el podio y por escuchar en ese momento el himno nacional”, añadió Marco Rueda.

El vencedor del Ultraman de Virginia fue el estadounidense Josh Kiecker, quien completó la exigente prueba en 28h:14’:44’’, mientras que Rueda Santana terminó su primer ultraman con un tiempo de 31h:07’:31’’, y el tercer lugar fue para otro estadounidense David Light, quien empleó 34h:06’:12’’.