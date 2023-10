En cuanto al desarrollo del juego en medio del calor barranquillero, el entrenador apuntó que el clima no fue impedimento para un buen espectáculo.

“Es difícil jugar a la temperatura y a la hora que nos tocó, pero es una dificultad para los dos equipos y sinceramente tengo la sensación de que el espectáculo fue bueno y los dos equipos construyeron un buen espectáculo de fútbol”, indicó Bielsa.

Para finalizar, Bielsa elogió a James Rodríguez, de quien no esperaba mayor cosa.

“Sinceramente yo creí que su estado de forma actual, considerando que no juega regularmente en el Sao Paulo, no era como el que demostró en el partido de hoy, en el que pudo destacarse, lo que no es una sorpresa por la jerarquía de futbolista que es”, concluyó Marcelo Bielsa.