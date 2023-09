Previo al compromiso de la selección Colombia ante su similar de Chile en la segunda jornada de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, en la que Argentina, Ecuador y Venezuela derrotaron a sus adversarios, el mensaje de Néstor Lorenzo, director técnico del equipo ‘cafetero’, era claro: La ‘Tricolor’ iba a salir a buscar el triunfo en condición de visitante, sin importar la forma.

Sin embargo, esta idea empezó a diluirse con el paso de los minutos, que tuvo en sus primeros instantes a una selección Colombia ordenada y con ideas en el ataque, pero que, posteriormente, terminó replegada y cortando los avances de Chile. Lea también: Colombia sufrió, pero sumó un valioso punto ante Chile En medio del compromiso, distintos jugadores fueron señalados en redes sociales por su bajo nivel y decisiones erráticas, aquí en Vanguardia, repasamos algunos de los criticados.

Mateus Uribe: El capitán de la selección Colombia (al no contar con la presencia de James Rodríguez en el terreno de juego), quien juega en el Al-Sadd de la Liga de fútbol de Catar, no tuvo una buena noche, pues no logró apoyar de una forma clara el marcaje en el mediocampo, ni tampoco, fue un conductor de juego de cara al ataque.

Jéfferson Lerma: A sus 28 años, el jugador del Crystal Palace F. C. de la Premier League de Inglaterra tuvo la oportunidad de seguir representando a la selección Colombia; sin embargo, su trabajo no fue diáfano, no logró ser preciso en el uno contra uno y permitió el acercamiento de los jugadores chilenos al área ‘cafetera’. Lea también: Colombia logró un punto en su visita a Chile, en las Eliminatorias Sudamericanas

Jhon Arias: A pesar de ser una de las figuras del elenco colombiano en la primera jornada de Eliminatorias, en la que la selección Colombia derrotó 1-0 a Venezuela, el jugador del Fluminense no logró conectar con el resto del equipo y su volumen en ataque si vio opacado por el buen trabajo defensivo de los chilenos.